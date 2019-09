Košarkarska zvezdnika sanjata o olimpijskih igrah v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Harden in Westbrook si želita ZDA predstavljati na OI

Russell Westbrook in James Harden, nova soigralca pri moštvu Houston Rockets, si želita ponovno nastopiti na olimpijskih igrah, kjer sta leta 2012 že osvojila zlato odličje.

Ameriška košarkarska reprezentanca bo na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu očitno sanjska. Po kitajskem debaklu, ko so Američani zabeležili svoj najslabši rezultat v zgodovini svetovnih prvenstev, si številni zvezdniki tega športa onstran velike luže želijo preprečiti takšen scenarij na olimpijskih igrah in so že napovedali, da bodo del ekipe.

Najprej se je odzval eden največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu Stephen Curry, ki je v pogovoru za ESPN izrazil željo po nastopu na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.

Željo po nastopu je izrazil tudi Curryjev soigralec iz ekipe aktualnih podprvakov severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors Klay Thompson, oglasil se je tudi Damian Lillard iz ekipe Portland Trail Blazers, ki tudi želi biti del olimpijskega moštva.

Zdaj sta se oglasila še dva velikana tega športa, nova soigralca v teksaški ekipi Houston Rockets, James Harden in Russell Westbrook, ki sta v petek izrazila svojo pripravljenost igrati za ekipo ZDA prihodnje poletje v Tokiu.

"Predstavljati Združene države, to prekrasno deželo, na olimpijskih igrah, je seveda moj cilj, ki sem si ga postavil," je dejal bradati The Beard Harden na medijskem dnevu njegove ekipe iz Houstona.

Harden ima že zlato olimpijsko medaljo, ki jo je s Team USA osvojil leta 2012 v Londonu. Leta 2012 se je na košarkarski Olimp zavihtel skupaj z Westbrookom, ki si prav tako želi nastopiti v Tokiu.

Zdesetkana ameriška reprezentanca na SP preslabotna za odličje

Na letošnjem SP so vsi največji zvezdniki v ligi NBA, kot so Anthony Davis, Harden, LeBron James, Kevin Durant, Curry, Kawhi Leonard, Westbrook, Klay Thompson in mnogi drugi iz različnih razlogov odpovedali nastop na Kitajskem.

Zasedba Gregga Popovicha, ki je bila sestavljena izključno iz igralcev iz lige NBA, a brez izrazitih zvezdnikov, je doživela dva poraza. V četrtfinalu je izgubila s Francijo (89:79), v tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta pa s Srbijo (94:89).

ZDA so bile na svetovnih prvenstvih neporažene od polfinala Tokia 2006. Od tedaj naprej so osvojile tri zlate medalje na olimpijskih igrah in dva naslova svetovnih prvakov.