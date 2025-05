"Imam dober občutek. Pogovori potekajo, tudi lobiranje," nam je v smehu v sredini februarja na vprašanje, kako kaže z organizacijo EuroBasketa za leto 2029, odvrnil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Ta bo danes skupaj z generalnim sekretarjem KZS Alešem Križnarjem in vodjo projektov na KZS Gašperjem Pišlerjem v Rigi pospremil odločitev izvršnega odbora Fiba Europe, ki bo razglasila gostitelje evropskega prvenstva 2029.

Slovenija je s Stožicami ena od sedmih kandidatk za organizacijo ene izmed predtekmovalnih skupin, enako si želijo še v Estoniji (Talin), Finski (Helskinki ali Tampere), Litvi (Kaunas) in na Nizozemskem (Rotterdam), medtem ko Grčija (Atene) in Španija (Madrid) upata na izvedbo tekem skupinskega in izločilnega dela prvenstva. Od možnosti organizacije je že pred tem odstopila Nemčija.

Stožice so leta 2013 gostile EuroBasket. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Estonija in Nizozemska sta edini državi na tem seznamu, ki še nikoli nista gostili finalnega dela EP, medtem ko si Finska prizadeva postati prva zaporedna gostiteljica EuroBasketa, saj je tudi ena od štirih držav, ki bodo prizorišče že za prihajajoče tekmovanje septembra letos.

V boj že za EuroBasket 2022, a ...

Slovenija, ki je EuroBasket nazadnje gostila leta 2013, si je za organizacijo prvenstva prizadevala že za leto 2022, a je takrat v glasovanju "izvisela" in ostala praznih rok. Organizacija je pripadla Češki, Italiji, Nemčiji in Gruziji, kljub temu da ta do razglasitve držav gostiteljic sploh ni izpolnila vseh pogojev za gostiteljstvo.

Na KZS si tokrat obetajo, da bo njihova kandidatura uspešnejša in da bo odločitev Fibe za Slovenijo ugodnješa. "Glasovanje je na koncu tajno. Zdajšnja sestava odbora je v preteklosti držala besedo pri vsem, kar smo se dogovorili. V prejšnji sestavi je bilo to drugače, česar se zdaj dogovorimo, tudi drži. Upam, da bo tako tudi vnaprej," je že pred časom dejal Erjavec.

Matej Erjavec verjame, da bo KZS tokrat uspelo. Foto: Bor Slana/STA

Ta se je pred odhodom v Rigo zahvalil vsem, ki so pripomogli k predstavitvi projekta. "Za podporo pri oddaji kandidature se še enkrat zahvaljujem vsem državnim organom, vladi Republike Slovenije, pristojnim ministrstvom in Mestni občini Ljubljana. Ter seveda sodelavcem na košarkarski zvezi, ki so pripravili odlično zasnovo projekta, ki ga bomo v Rigi predstavili še članom izvršnega odbora evropskega dela Fibe. Konkurenca za izvedbo evropskega prvenstva je znova izjemna, vsak kandidat pa s svojimi aduti računa, da mu bo zaupana. Z izborom organizatorjev imamo takšne in drugačne izkušnje. V zadnjih mesecih sva z generalnim sekretarjem Alešem Križnarjem slovensko košarkarsko zgodbo predstavila evropskim košarkarskim kolegom in seveda vsi iskreno upamo, da nam bodo v četrtek namenili dovolj glasov," je dejal Erjavec.

Atenam glavna naloga?

Že pred časom so sicer v javnosti zaokrožile govorice, da bo glavna naloga, torej organizacija ene izmed predtekmovalnih skupin in zaključnega dela, pripadla Atenam, ki bi tako v areni OAKA po 34 letih gostile evropsko prvenstvo.

Med glavnimi favoriti naj bi bile za organizacijo prvega dela še Litva, Španija in tudi Slovenija, kar bi pomenilo, da bi se po 16 letih v Ljubljani znova mudile nekatere izmed najboljših evropskih reprezentanc.

Preberite še: