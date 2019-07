Košarkarska tržnica: Sanon, LeDay, Ukić …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanon ostaja v Stožicah

Medtem ko je že lep čas znano, da se bodo iz Zagreba v Ljubljano skupaj z blagovno znamko Cedevita in trenerjem Slavenom Rimcem preselili tudi Edo Murić, Filip Krušlin in Andrija Stipanović, pa je športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović potrdil, kdo iz slovenskega partnerja v košarkarski fuziji desetletja ostaja v zmajevem gnezdu. Na pripravah namreč pričakujejo ukrajinskega reprezentanta Issufa Sanona ter Slovenca Davida Kranja in Petra Vujačića. "Začeli bodo pripravljalno obdobje, potem pa bomo videli, ali bi bilo dobro, da gredo na posojo, ali bodo ostali s člansko ekipo," pravi Bečirović, ki je z večino "staroselcev" s pogodbami že našel skupni jezik za prekinitev sodelovanja.

Niels Giffey se ne bo selil. Foto: Getty Images

Niels Giffey ali berlinska večna zvestoba

Tyler Cavanaugh, Marcus Eriksson in Makai Mason so novi člani berlinske Albe. Ob trenerju Aitu Garcii Renesesu jih tam čaka tudi Niels Giffey, ki je z berlinskim klubom podpisal novo pogodbo. Nemški reprezentant, ki je junija dopolnil 28 let, je ob tem tudi igralec z najdaljšim stažem v Albi. Sprva je sicer igral za Lichterfelde, a se je že leta 2008 preselil v Berlin. Vmes ga je pot vodila v ZDA, kjer je igral za univerzo Connecticut, nato pa se je leta 2014 vrnil v Albo.

LeDay iz Pireja v Kaunas

Ameriški center Zach LeDay se kot močna okrepitev iz pirejskega Olympiacosa seli v Žalgiris iz Kaunasa. Z Litovci je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Gre za košarkarja, ki je v pretekli sezoni navdušil predvsem s predstavo proti Budućnosti, na kateri je vknjižil statistični indeks 42 (28 točk, osem skokov ter po dve asistenci in blokadi).

Foto: ABA liga

Ukić ostaja v Franciji

Izkušeni hrvaški branilec Roko Leni Ukić bo kariero nadaljeval pri francoskem prvoligašu Antibes Sharks. Na francoski jug se seli iz Pariza, kjer je v zadnji sezoni igral za tamkajšnji Metropolitans. V dolgoletni karieri je 34-letni Dalmatinec igral še za domači Split, Baskonio, Barcelono, rimski Virtus, Toronto, Milwaukee, Fenerbahče, Panathinaikos, Cedevito, Varese, AEK in Cantu.