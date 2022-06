Nekdanji trener Olimpije in Krke v Izrael

Džikić v Izrael

Nekdanji trener Olimpije in Krke Aleksandar Džikić ima po slovesu od Budućnosti že novo službo. 51-letni Srb je podpisal dvoletno pogodbo z izraelskim klubom Hapoel Jerusalem. "Vesel sem, da sem se pridružil temu klubu. Na to okolje in areno imam dobre spomine. Zagotavljam vam, da bomo kot ekipa delali trdo, s strastjo in odločnostjo, da dosežemo zastavljene cilje," je za klubsko spletno stran ob podpisu pogodbe dejal "Đile".

Džikić je med drugim v svoji trenerski karieri vodil še Estudiantes, Partizan, kot pomočnik pa je v sezonah 2005-2007 deloval tudi prti Minnesoti Timberwolves.

