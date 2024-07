Pestro dogajanje je na košarkarski tržnici. V tem tednu so se zgodili veliki prestopi in podpisi novih pogodb. Dallas Mavericks in Klay Thompson, ki je s Stephom Curryjem tvoril udarno navezo v Golden State Warriorsih, sta se dogovorila za sodelovanje. 34-letni branilec bo po poročanju ESPN v naslednjih treh sezonah prejel 50 milijonov dolarjev oziroma 46,6 milijona evrov. Boston Celtics in Jayson Tatum pa naj bi bila tik pred podpisom najbolj donosne pogodbe v zgodovini. Njegovi delodajalci naj bi mu ponudili petletno pogodbo v vrednosti 314 milijonov dolarjev oziroma 292,8 milijona evrov.

Po pisanju ameriške medijske hiše ESPN bo dolgoletni košarkar Golden State Warriors Klay Thompson v prihodnje igral za Dallas Mavericks, kjer blesti slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Isti vir navaja, da bo 34-letni branilec v naslednjih treh sezonah prejel 50 milijonov dolarjev oziroma 46,6 milijona evrov.

Thompson je bil v zadnjih trinajstih sezonah - poleg Stepha Curryja in Draymonda Greena - eden najbolj pomembnih členov v igri bojevnikov, zmagovalcev severnoameriške lige NBA v letih 2015, 2017, 2018 in 2022.

The sign and trade is done for Thompson, source tells ESPN. Dallas will send two second-round picks to Golden State, source says. https://t.co/M8IyOO1WeE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024

Po koncu sezone je postal prost igralec. V njegovi želji po petem šampionskem prstanu se je odločil obleči dres Dallasa, v minuli sezoni osmoljenca finalne serije proti Bostonu, ko je v zmagah klonil z 1:4.

ESPN navaja, da sta Thompson in njegov zastopnik Greg Lawrence vse podrobnosti prestopa v Dallas dorekla v hotelu Bottle Inn v kalifornijskem Hermosa Beachu, kjer sta se sestala z generalnim menedžerjem Dallasa Nicom Harrisonom in podpredsednikom Michaelom Finleyjem.

V prestop vključen tudi Charlotte Hornets

V Thompsonov prestop v Dallas je bila vključena tudi ekipa Charlotte Hornets. ESPN je navedel, da so se vse tri ekipe dogovorile za menjave igralcev, Dallas bo tako v Charlotte poslal Josha Greena, zasedba iz Severne Karoline pa se je v korist Golden Stata odpovedala dvema izbirama v drugem krogu nabora NBA.

Golden State bo upokojil Thompsonov dres Thompson je v minuli sezoni v povprečju dosegal 17,9 točke na tekmo, kar je njegov najslabši izkupiček po sezoni 2012/13. Bojevniki so Thompsonu zaželeli vse dobro v njegovi nadaljnji karieri in napovedali, da bodo upokojili njegov dres s številko 11. The Warriors plan to retire Klay Thompson's jersey 👏 pic.twitter.com/ClHC6qz3hd — ESPN (@espn) July 2, 2024 "Zapuščina Klayja Thompsona bo živela večno. Veselimo se dneva, ko bomo v Chase Centru upokojili njegov dres in se bo pridružil številnim nesmrtnim bojevnikov, ki so - vključno z njim - pomagali oblikovati našo košarkarsko dinastijo," so po Thomsonovem slovesu med drugim zapisali pri moštvu Golden State Warriors.

Ameriški mediji: Jaysonu Tatumu se obeta rekordna pogodba v ligi NBA

Po pisanju ameriških medijev je zvezdnik košarkarske ekipe Boston Celtics Jayson Tatum tik pred podpisom najbolj donosne pogodbe v zgodovini severnoameriške lige NBA. Njegovi delodajalci naj bi mu ponudili petletno pogodbo v vrednosti 314 milijonov dolarjev oziroma 292,8 milijona evrov.

Jayson Tatum tik pred podpisom najbolj donosne pogodbe v zgodovini severnoameriške lige NBA. Foto: Guliverimage

Ameriška medija The Athletic in ESPN sta zapisala, da bo 26-letni Tatum novo pogodbo z letošnjimi zmagovalci lige NBA podaljšal 6. julija. Gre za najbolj donosno pogodbo v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu, v tem primeru bo na prvem mestu zamenjal svojega soigralca Jaylena Browna, ki je lani s kelti podpisal petletno pogodbo v vrednosti 303 milijonov dolarjev oziroma 282,5 milijona evrov.

Tatum, 203 cm visoki krilni igralec, je že vrsto let nosilec igre keltov, rekordnih 18-kratnih prvakov lige NBA. V zadnjih sedmih sezonah se je skupaj s soigralci kar petkrat uvrstili v finale vzhodne konference in dvakrat v veliki finale, po bolečem porazu proti Golden State Warriors v sezoni 2021/22 pa so v sezoni 2023/24 osvojili šampionski prstan po skupni zmagi nad Dallas Mavericks, kjer igra slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Kelti so v zmagah slavili s 4:1.

V minuli sezoni je Tatum, ki je bil član zmagovite ameriške reprezentance na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021, v rednem delu v povprečju dosegal 26,9 točke, 8,1 skoka in 4,9 podaje na tekmo, v končnici pa 25,0 točke, 9,7 skoka in 6,3 podaje na tekmo.

Derrick Jones Jr. v Kalifornijo, Mashall v Teksas

Naji Marshall se seli v Teksas. Foto: Guliverimage Na košarkarski tržnici najmočnejše lige na svetu se obetajo pestri dnevi. Kadrovanje je v polnem teku tudi pri letošnjem finalistu Dallas Mavericks. Temu se pridružuje Naji Marshall, ki je s klubom podpisal triletno pogodbo v vrednosti 27 milijonov dolarjev (25,2 milijona evrov), poroča ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski.

Ob tem je postal jasno, da se od Teksasa poslavlja Derrick Jones Jr. Podaljšanje z Američanom je bilo po besedah generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona prednostna naloga, a jim to ni uspelo. 27-letnik se je Teksašanom pridružil pred sezono 2023/24 iz Chicaga, zdaj pa je eden od ključnih članov ekipe zadnje sezone pristal na triletno pogodbo z LA Clippers v vrednosti 30 milijonov dolarjev (28 milijonov evrov). Marshall je bil od leta 2020 član New Orleans Pelicans, v končani sezoni je v povprečju dosegal 7,1 točke, 3,6 skoka in 1,9 asistence.

Derrick Jones Jr. bo po novem nosil dres LA Clippers. Foto: Guliverimage

Paul k San Antonio Spurs

Chris Paul se seli v San Antonio Spurs. Foto: Reuters Izkušeni ameriški košarkar Chris Paul bo v novi sezoni igral za San Antonio Spurs, so zapisali številni ameriški mediji. Devetintridesetletni organizator igre, 12-kratni udeleženec tekme zvezdnikov v severnoameriški ligi NBA, naj bi za enoletno pogodbo prejel 11 milijonov dolarjev oziroma 10,2 milijona evrov.

Paul je v minuli sezoni nosil dres moštva Golden State Warriors, v povprečju pa je na tekmo dosegal 11,9 točke in 7,3 podaje. Pred tem je igral za New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder in Phoenix Suns. Z nobeno od omenjenih ekip ni osvojil šampionskega prstana.

Harden ostaja v Kaliforniji

James Harden je sklenil novo dvoletno pogodbo z ekipo Los Angeles Clippers. Foto: Reuters

Ameriški mediji poročajo, da je James Harden sklenil novo dvoletno pogodbo z ekipo Los Angeles Clippers. Na klopi Detroita je po klavrni minuli sezoni (14 zmag in 68 porazov) prišlo do trenerske zamenjave. Dosedanjega stratega Montyja Williamsa je zamenjal J.B. Bickerstaff, v zadnjih štirih sezonah trener Clevelanda.

Paul George se seli k Philadelphii

Dosedanji član moštva Los Angeles Clippers Paul George se bo v novi sezoni preselil k moštvu Phildalphia 76ers. Z omenjenim moštvom je podpisal štiriletno pogodbo. Nova pogodba je vredna okrog 197 milijonov evrov. Dobitnik zlate medalje iz olimpijskih iger leta 2016 bo pri novem delodajalcu združil moči z Joelom Embiidom in Tyresom Maxeyem, s katerima želi Philadelphia postati resen kandidat za zmago v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

Paul George se bo v novi sezoni preselil k moštvu Phildalphia 76ers. Foto: Reuters

Paul je v ligi NBA odigral štirinajst sezon za ekipe Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder in Los Angeles Clippers, za katero je igral zadnjih pet sezon. Z nobenim od navedenih moštev ni osvojil šampionskega prstana.