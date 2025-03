Kako poletite nad panoramo kibernetskih groženj?

Kaj omogočajo vrhunske rešitve ESET PROTECT za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, ki realno skrbijo podjetja? Vsi vemo, da podjetja skrivajo resnico o težavah s kibernetskimi napadi. Vendar ali ste vedeli, da uradni podatki o kibernetskih grožnjah zajamejo samo eno tretjino ali celo manj kibernetskih napadov? Vsak, ki se malo zanima za kibernetsko varnost, tudi ve, da so napovedi zaradi uporabe umetne inteligence med napadalci in razvoja trga storitev kibernetskega kriminala še bolj črnoglede. To pomeni, da so tveganja kibernetske varnosti dejansko izredno visoke. V razvitejših državah jih že postavljajo na prvo mesto pri upravljanju poslovnih tveganj.

Kot morda sami opažate, na kibernetskem bojišču poka na vseh koncih. Podjetja so zasuta z prevarantsko e-pošto, s katero želijo napadalci pridobiti identitete in dostope do finančnih storitev, poslovnih aplikacij in zbirk podatkov ali recimo namestiti izsiljevalsko programsko opremo. Poleg tega jim pretijo s ciljanimi napadi, pri čemer lahko izkoristijo še tako majhne vrzeli v obrambi, ki so bodisi človeške bodisi tehnološke narave.

Naraščajoča kibernetska tveganja zahtevajo, da pravočasno in ustrezno ukrepate

Kibernetske grožnje postajajo vedno bolj kompleksne in pogoste, kar pomeni, da podjetja danes niso zgolj tarče napadov, temveč so tudi vsakodnevno izpostavljena novim oblikam zlonamerne programske opreme, hekerskim napadom, napadom prek e-pošte in napadom na omrežja. V enem samem napadu s škodljivo programsko kodo se izvede tudi po več kot deset zlonamernih dejanj! Sodobni napadi niso več zgolj motivirani s krajo podatkov, temveč tudi z izsiljevanjem, krajo intelektualne lastnine, prekinitvijo poslovanja ter grožnjami, ki se lahko pretvorijo v dolgoročne finančne in pravne posledice. Za izvršne direktorje, vodje IT-oddelkov ter odgovorne za finance in operacije je nujno, da razumejo, da kibernetska varnost ni več vprašanje, ampak obveza, ki vpliva na vsako poslovno odločitev.

V tem kontekstu je zaščita pred kibernetskimi grožnjami postala ključnega pomena za nadaljnje poslovanje. Platforma ESET PROTECT je zasnovana tako, da podjetjem zagotovi celovito zaščito, prilagojeno njihovim potrebam. ESET PROTECT predstavlja večplastno varnostno infrastrukturo, ki podjetjem omogoča zaščito pred najnovejšimi kibernetskimi grožnjami in zagotavlja, da se podjetje lahko osredotoči na svoje temeljne dejavnosti brez skrbi za varnost svojih podatkov, aplikacij, uporabnikov, naprav in omrežja.

Povečanje tveganj zaradi naprednih kibernetskih groženj

Sodobni kibernetski napadi so postali izjemno dovršeni. To podjetjem predstavlja izziv, saj ni dovolj, da zaupajo zgolj tradicionalnim protivirusnim rešitvam in požarnim pregradam. Danes napadi vključujejo napredne tehnike, kot so izsiljevalska programska oprema (ransomware), napadi prek ranljivosti v programski opremi, ciljani napadi znotraj omrežja ter izkoriščanje napak v sistemih za upravljanje. Te grožnje niso več le zunanje, ampak vključujejo tudi notranje nevarnosti, ki jih ustvarjajo zaposleni ali partnerji podjetja. S hitrim napredkom v tehnoloških rešitvah za kibernetsko obrambo postaja nujno, da podjetja uporabijo rešitve, ki ne le da zaznajo znane grožnje, ampak se natančno prilagodijo na najnovejše nevarnosti, ki še niso bile opredeljene.

ESET PROTECT rešuje te izzive z napredno večplastno zaščito, ki vključuje najnovejše tehnologije umetne inteligence in strojnega učenja za odkrivanje in preprečevanje naprednih groženj. Rešitev ne temelji zgolj na podpisu datotek, ampak uporablja tudi dinamične sisteme za analizo obnašanja in vzorcev napadov, kar podjetjem omogoča zaščito pred še neznanimi grožnjami. Zmogljive zaščitne funkcionalnosti vključujejo prepoznavanje napadov v realnem času, napredno analizo omrežja, zaščito pred izsiljevalsko programsko opremo ter zaščito mobilnih naprav in povezanih sistemov. Hkrati podjetja upravljajo svoje ranljivosti in poenostavijo obvladovanje popravkov, s čimer dodatno zmanjšajo vrzeli v napadni površini.

Ste vedeli, da je ESET odlična rešitev tudi za kibernetsko varnost domačih uporabnikov? ESET svoje inovacije iz segmenta poslovnih rešitev uspešno prenaša tudi na potrošniški trg, v rešitve za domače uporabnike. Kakovost njegovih rešitev za domače uporabnike je potrdilo eno vodilnih podjetij za neodvisno testiranje kibernetskih varnostnih rešitev AV-Comparatives, ki je rešitev ESET HOME Security Essential povzdignilo v najboljšo kibernetsko varnostno rešitev leta 2024. ESET se je izkazal v vseh šestih sklopih preizkusov, s katerimi so v AV-Comparatives preverjali sposobnost zaščite pred resničnimi internetnimi grožnjami, zaznavanje aktualne zlonamerne programske programe, zaščito pred naprednimi usmerjenimi napadi ter vpliv varnostne rešitve na zmogljivost operacijskega sistema. Njihovo zbirno poročilo za leto 2024 vključuje tudi poglobljen pregled uporabniškega vmesnika in podaja vpogled v uporabnost rešitve z vidika namestitve, varnostnih opozoril, pregledovanja sistema, upravljanja karantene in nadzora dostopa. To priznanje je potrditev, da lahko domači uporabniki ESET-ovim rešitvam zaupajo v enaki meri kot podjetja ter da rešitve, ki jih ščitijo na delovnem mestu, preprosto prenesejo še v svoje domače okolje.

Kibernetska varnostna platforma ESET PROTECT podjetjem omogoča, da avtomatizirajo varnostne naloge in s tem zmanjšajo napore za vzdrževanje varnosti ter izboljšajo odzivni čas na grožnje. S centraliziranim nadzorom in naprednimi orodji za poročanje omogoča enostavno sledenje varnostnim incidentom ter prilagodljivost v obvladovanju groženj, kar podjetjem zagotavlja celovito in prilagodljivo zaščito. Gre za rešitev, ki znatno zmanjša obremenjenost IT-ekipe, poveča raven kibernetske varnosti in hkrati ne upočasnjuje delovnih procesov končnih uporabnikov.

Kako ESET PROTECT pomaga podjetjem ustvarjati vrednost?

Uporaba ESET PROTECT podjetjem prinaša številne koristi tako v smislu zaščite kot tudi v zagotavljanju neprekinjenega poslovanja. Ena izmed ključnih prednosti uporabe platforme ESET PROTECT je, da podjetja s svojo varnostno infrastrukturo ne le zmanjšajo tveganja, ampak povečajo tudi svojo produktivnost. Z zmanjšanjem možnosti za napade, izpad storitev ali krajo podatkov prihranijo denar in čas, ki bi ga izgubili s prekinitvijo poslovanja zaradi incidenta ter za reševanje posledic napadov, na primer za ponovno vzpostavljanje informacijskih sistemov po prekinitvah. Poleg tega podjetja z izboljšano zaščito in prepoznavanjem groženj v realnem času ohranjajo ugled ter uživajo višjo stopnjo zaupanja strank, partnerjev in regulatorjev, kar je še posebej pomembno v panogah, kjer sta varstvo podatkov in kibernetska varnost zakonsko zahtevana (GDPR, NIS 2).

ESET MDR: proaktivna zaščita in hitro odzivanje

Za podjetja, ki želijo še bolj okrepiti svojo kibernetsko varnost in odpornost, je idealna rešitev najem storitve upravljanega odkrivanja in odzivanja ESET MDR (Managed Detection and Response) – https://www.eset.com/si/business/kuppingercole-leadership-compass-mdr-2024/.

S to storitvijo pridobijo tako vrhunsko tehnično rešitev za razširjeno odkrivanje in odzivanje XDR, obveščanje o grožnjah kot tudi ustrezno kadrovsko podporo, ki jo predstavljajo vrhunski strokovnjaki za kibernetsko varnost. ESET MDR zagotavlja proaktivno spremljanje, odzivanje in preprečevanje napadov, pri čemer temelji na kombinaciji človeškega znanja, umetne inteligence in telemetričnih podatkov z vsega sveta. Ta storitev podjetjem omogoča, da preprečevanje groženj nadgradijo s hitrim zaznavanjem in obvladovanjem groženj, kar omogoča večjo varnost brez potrebe po lastnih kadrovskih in tehničnih virov za kibernetsko varnost.

Z odzivnim časom, ki je v povprečju le 20 minut, ESET MDR omogoča, da se grožnje zaustavijo, še preden lahko povzročijo resno škodo. Strokovnjaki za kibernetsko varnost v ESET MDR analizirajo telemetrične podatke in grožnje iz globalnega okolja ter z umetno inteligenco in naprednimi algoritmi zaznavajo in prepoznavajo vzorce napadov, ki se morda še niso zgodili v vašem okolju. Ta stalna in temeljita analiza omogoča, da se podjetja ne samo odzivajo na napade, ampak tudi preprečijo nastanek napadov, ki bi jih sicer spregledali.

Uporaba ESET MDR pomeni, da podjetja ne le zmanjšajo potrebo po napornem in dragem usposabljanju svojih varnostnih ekip, ampak imajo tudi dostop do najnovejših varnostnih znanj, naprednih analitičnih orodij ter izkušenj, ki so pridobljena iz globalnega spremljanja in preteklih incidentov. Majhna, srednja in velika podjetja, v praksi od 25 zaposlenih naprej, ne glede na dejavnost pridobijo vrhunsko zaščito, ki se natančno prilagaja njihovim potrebam in realnim grožnjam, s katerimi se soočajo.

Zakaj izbrati ESET PROTECT in ESET MDR? Kibernetska varnost je danes ključna naloga vsakega podjetja, saj ima lahko vsaka grožnja dolgoročne posledice. ESET PROTECT podjetjem ponuja učinkovito, prilagodljivo in večplastno zaščito, ki omogoča preprečevanje napadov, zmanjšanje tveganj in povečanje produktivnosti. Poleg tega storitev ESET MDR zagotavlja takojšnje odzivanje in proaktivno obvladovanje groženj, pri čemer temelji na globalnem znanju, umetni inteligenci in izkušnjah strokovnjakov, ki so vedno na voljo. Z rešitvami ESET podjetja ne le da zmanjšajo tveganja, temveč ustvarijo večjo vrednost in zagotavljajo nemoteno poslovanje. S kibernetskimi varnostnimi rešitvami in storitvami ESET si podjetja zagotovijo, da so njihovi podatki, omrežja in infrastruktura zaščiteni pred sodobnimi kibernetskimi grožnjami, kar jim omogoča, da se osredotočijo na rast, razvoj in oskrbo svojih kupcev.

