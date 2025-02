Najboljši varnostni izdelek leta za domače in majhne pisarne je ESET HOME Security Essential

AV-Comparatives je izdal zbirno poročilo za leto 2024, ki podaja ocene 16 vodilnih potrošniških izdelkov za kibernetsko varnost za operacijski sistem Windows. Strokovnjaki AV-comparatives so z neodvisnimi in strogimi testiranji skozi vse leto ocenjevali uspešnost vodilnih potrošniških rešitev za kibernetsko varnost.

Kar 16 kibernetskih varnostnih rešitev za domače in majhne pisarne so ocenjevali s skupno sedmimi preizkusi, s katerimi so preverjali sposobnost zaščite pred resničnimi internetnimi grožnjami, zaznavanje aktualne zlonamerne programske programe, zaščito pred naprednimi usmerjenimi napadi ter vpliv varnostne rešitve na zmogljivost operacijskega sistema.

Zbirno poročilo za leto 2024 vključuje tudi poglobljen pregled uporabniškega vmesnika in podaja vpogled v uporabnost rešitve z vidika namestitve, varnostnih opozoril, pregledovanja sistema, upravljanja karantene in nadzora dostopa.

Naziv najboljši potrošniški varnostni izdelek leta 2024 je pripadel rešitvi ESET HOME Security Essential, ki je v vseh sedmih preizkusih dosegel najvišjo oceno Napredno+. Esetovi rešitvi so sledili Avast Free Antivirus, AVG Internet Security, Bitdefender Total Security ter Kaspersky Standard.

"Naziv najboljši potrošniški varnostni izdelek je izredno pomembno priznanje za ESET. Gre za podjetje, ki je na tem trgu prisotno že 35 let. Priznanje AV-Comparatives kaže poglobljeno razumevanje potreb različnih segmentov uporabnikov in neprimerljivo kontinuiteto inovacij, ki jih ESET uspešno prenaša iz segmenta poslovnih rešitev na potrošniški trg," je povedala Petra Veber, direktorica organizacije v podjetju Si splet (ESET Slovenija).

Andreas Clementi, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja AV-Comparatives, je komentiral priznanje podjetja ESET: "ESET je v naših testih 2024 dosledno dosegal visoke ocene v več kategorijah. Nagrade potrjujejo zanesljivost izdelka pri zaščiti pred zlonamerno programsko opremo, uporabnost in zmogljivost sistema. ESET HOME Security Essential je pokazal dobro uravnotežen pristop, saj zagotavlja učinkovito varnost, ne da bi bistveno obremenil sistem, kar bodo cenili številni uporabniki."

Družba AV-Comparatives je zavezana zagotavljanju preglednih, celovitih in znanstveno strogih ocen kibernetske varnosti. Z nepristranskimi ocenami želijo potrošnikom in podjetjem omogočiti, da se o svojih rešitvah za digitalno varnost odločajo na podlagi informacij. Med preizkušenimi rešitvami v letu 2024 so bili izdelki Avast Free Antivirus, AVG Internet Security, Avira Free Antivirus, Bitdefender Total Security, ESET HOME Security Essential, F-Secure Internet Security, G DATA Total Security, Kaspersky Standard, McAfee Total Protection, Microsoft Defender, Norton Antivirus Plus, Panda Free Antivirus, Quick Heal Internet Security, Total Defense Essential Anti-Virus, TotalAV Antivirus Pro ter Trend Micro Internet Security.

Naročnik oglasnega sporočila je SI SPLET D.O.O.