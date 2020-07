Konec je! Zlati slovenski reprezentant zapušča parket.

Slovenski košarkar Saša Zagorac, eden izmed 12 slovenskih junakov, ki so leta 2017 v Istanbulu popeljali Slovenijo do nepozabnega naslova evropskih prvakov, je obesil dres na klin. Pri 36 letih je ocenil, kako je napočil pravi čas za slovo. Nazadnje je branil barve Cedevita Olimpije, kluba, ki ga je vzljubil še kot otrok.

Krilni center Saša Zagorac, košarkarski otrok ljubljanske Olimpije, za katero je kot rojeni Ljubljančan vedno igral s posebnim ponosom, zapušča parket. Pri 36 letih se je odločil za slovo. Košarkarske čevlje je obesil na klin, odločitev pa predstavil javnosti prek socialnega omrežja Instagram, kjer je objavil sliko, na kateri so na obešalniku razvrščeni številni dresi, s katerimi je imel opravka v pestri karieri. Na obešalnik je obesil tudi košarkarske čevlje, objavo pa opremil s pripisom: ''Košarka, hvala ti''.

Tako se poslavlja nekdanji slovenski reprezentant, eden izmed 12 zlatih junakov iz Istanbula, ki so leta 2017 pod vodstvom Igorja Kokoškova poskrbeli za največji uspeh slovenske košarke. Postal je evropski prvak. Čeprav na odločilnih tekmah ni računal na večjo minutažo, je vselej, ko je vstopil v igro, pokazal srce in veliko borbenost, soigralci pa so ga oboževali, saj je rad skrbel za sproščeno ozračje v slačilnici. Tako je sklenil kariero prvi izmed Slovencev, ki so na zadnjem EuroBasketu stopili na najvišjo evropsko stopničko. Z izbrano vrsto je bil vajen osvajanj lovorik, saj je leta 2004 v Brnu na evropskem prvenstvu do 20 let osvojil zlato medaljo.

Legionarski kruh je okušal kar v devetih državah. Foto: Vid Ponikvar

Košarkarski kruh si je poleg Slovenije, kjer je igral za številne klube, služil tudi v tujini. Oče dveh hčera je izkusil igranje kar v devetih državah. Dokazoval se je v Avstriji, Španiji, Iranu, Italiji, Bolgariji, Rusiji, na Madžarskem, v Bahrajnu in na Poljskem, kariero pa sklenil v Ljubljani, kjer v zadnji sezoni ni veliko nastopal za Cedevito Olimpijo. Pred leti je košarkarsko pot končal tudi njegov brat Željko Zagorac, tudi nekdanji slovenski reprezentant.