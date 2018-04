Ko se rodi Luka Dončić …

SKOK V ŠPORTNO PRETEKLOST

Luka Dončić se je rodil 28. 2. 1999. Foto: Sportida

Košarkarski akterji so v preteklih mesecih kar tekmovali v izvirnosti izjav, s katerimi so skušali izpostaviti edinstvenost Luke Dončića, 19-letnega košarkarja, ki je z najboljšim statističnim indeksom in Realom v četrtfinalu vložil kandidaturo za najkoristnejšega igralca evrolige. Mnogi so se ob tem oklenili puhlice, da se takšen košarkar pač ne rodi vsako leto. Res ne, Luka se je rodil leta 1999. In kakšno je bilo tisto leto? V tokratnem Sportalovem Skoku v športno preteklost bomo preverili prav to. Kaj se je pod koši dogajalo v zadnjem letu preteklega stoletja?

Foto: Reuters

Olimpija, Dončićev prvi klub, je bil tedaj še stabilen evroligaš. V sezoni 1998/99 so zmaji blesteli rednem delu, v izločilni fazi pa je Ljubljančane ugnal Pau Orthez. Člana Olimpije sta bila tedaj tudi Ariel McDonald (levo) in John Taylor (desno), ki je štiri leta pozneje tragično umrl.

Foto: Reuters

Evropski klubski prvak je takrat nekoliko presenetljivo postal Žalgiris iz Kaunasa, ki je s svojo igro obudil spomin na romantične čase košarke. Litovci so v velikem finalu ugnali Virtus iz Bologne, za katerega so tedaj med drugim igrali Predrag Danilović, Rašo Nesterović, Antoine Rigaudeau …

Foto: Reuters

Že omenjeni Nesterović je po koncu evropske sezone v dresu Virtusa nemudoma odpotoval v ZDA ter se v ligi NBA preizkusil v dresu Minnesotte. Nastopil je le na petih tekmah, s tem pa se je začela tudi njegova dolgoletna kariera v severnoameriški poklicni ligi NBA. Trajala je vse do leta 2010.

Foto: Sportida

V slovenskem prvenstvu so primat tedaj še držali košarkarji Olimpije. Ljubljančani so pod taktirko železnega Zmaga Sagadina tedaj osvojili osmi zaporedni naslov slovenskega prvaka, zadnjega pred prekinitvijo niza. Mimogrede, prav osem so jih osvojili tudi v nadaljnjih 18 letih.

Foto: Reuters

V finalu slovenskega prvenstva je Olimpija ugnala Pivovarno Laško (3:0). Pomemben igralec savinjskih "pivovarjev" je bil takrat tudi Saša Dončić. Laščani so v tisti sezoni nastopali tudi v evropskem pokalu in se med drugim udarili s Partizanom. Dončić je tedaj nastopil z zaščitno masko. To je bilo tik pred rojstvom sina.

Foto: Reuters

Real se je v sezoni 1998/99 v evroligi prebil do četrtfinala, v španskem prvenstvu pa je klonil v polfinalu. Španski prvak je postala Barcelona, za katero je igral tudi Derek Alston (na fotografiji).

Foto: Reuters

Leto 1999 je bilo tudi leto evropskega prvenstva. Gostila ga je Francija, prvak pa je postala Italija, ki je v polfinalu premagala favorizirano Jugoslavijo na čelu z Bodirogo, Divcem in Danilovićem, v finalu pa še Španijo. Junak je bil Slovenec v italijanskem dresu Gregor Fučka (na fotografiji).

Foto: Reuters

Kaj pa Slovenci in EuroBasket 1999? Ekipa, v kateri so bili tudi Zdovc (na fotografiji), Nesterović, Milič, Tovornik …, je v prvem delu prvenstva zasedla tretje mesto v skupini B, v drugem skupinskem delu pa je pristala na dnu in osvojila končno deseto mesto.

Foto: Getty Images

Še skok v ligo NBA. Ta se je zaradi spora med igralci in vodstvom lige (lockout) začela šele februarja. Najboljši strelec lige je bil Allen Iverson, najkoristnejši igralec rednega dela pa je postal legendarni Karl Malone (na fotografiji).

Foto: Getty Images

V finalu lige sta se pomerila New York, ki je pred tem izločil Miami, Atlanto in Indiano, ter San Antonio. Ostroge so na poti do finala izločile Minnesoto, LA Lakers in Portland. V finalu je bil z rezultatom 4:1 boljši San Antonio. MVP finala je postal Tim Duncan.

Foto: Getty Images

Leta 1999 je v ligi NBA prvič zaigral tudi nemški zvezdnik Dirk Nowitzki. Bil je član Dallasa. Tako kot danes. Pred dnevi je naznanil, da je zanj sezona 2017/18 končana. A obljubil je, da se bo vrnil. Kot 40-letnik. Kdo ve, morda se mu bo pod koši lige NBA pridružil prav Luka Dončič.

Foto: Getty Images

Za konec pa se dotaknimo še nabora lige NBA, o katerem bomo, prav zaradi Dončića, verjetno letos še veliko govorili. Leta 1999, štiri mesece po Dončićevem rojstvu, so prvega izbrali Eltona Branda (Chicago Bulls). Med izbranci je bilo še kar nekaj znanih imen. Št. 2 je bil Steve Francis, št. 4 Lamar Odom, Aleksandar Radojević, ki je nato igral tudi za ljubljansko Olimpijo, je bil izbran 12., Rus Andrej Kirilenko pa 24.