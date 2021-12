Mladi slovenski up bo moral na novo priložnost še malo počakati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski Real Madrid je moral zaradi novih dveh primerov okužb z novim koronavirusom vodstvo evrolige zaprositi za prestavitev sredine tekme 18. kroga proti Fenerbahčeju. Vodstvo tekmovanja je Madridčanom v tem ustreglo, saj v kadru trenutno nimajo osmih igralcev, potrebnih za tekmo proti turškemu predstavniku, so sporočili v izjavi za javnost.

Na zadnjem testiranju na okužbo z novim koronavirusom sta bila namreč pozitivna še Sergio Llull in Jeffery Taylor. Pridružila pa sta se že teden dni odsotnim Anthonyju Randolphu, Guerschonu Yabuseleju, Juanu Nunezu, Adamu Hangi, Fabienu Causeurju in Vincentu Poirierju. Thomas Huertel in trener Pablo Laso sta bila pozitivna že pred dvema tednoma.

Zaradi številnih odsotnosti bo moral mladi slovenski košarkar Urban Klavžar na drugo tekmo v dresu kraljevega kluba še nekoliko počakati. Sedemnajstletnik je pretekli teden proti CSKA Moskvi debitiral v dresu kraljevih in dobro izkoristil minutažo ob odsotnosti standardnih članov ekipe. Dosegel je deset točk in vpisal še en skok v 22 minutah in 53 sekundah na parketu.

Vodstvo evrolige je pred dnevi prestavilo tudi obračun 18. kroga med Armanijem iz Milana proti Albi Berlin, ki bi prav tako moral biti v sredo.

Preberite še: