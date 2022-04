Kdo bo zadnji konferenčni polfinalist lige NBA?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Memphis Grizzlies so slavili na peti tekmi.

Memphis Grizzlies so slavili na peti tekmi. Foto: Reuters

Liga NBA, pari 2. kroga končnice:



Vzhod:

Miami Heat - Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks - Boston Celtics



Zahod:

Phoenix Suns - Dallas Mavericks

Golden State Warriors - ?

Mlada ekipa Minnesota Timberwolves v prvem krogu končnice dobro igra v prvih treh četrtinah, ekipa Memphis Grizzlies pa, ko je to najbolj pomembno, v zadnji četrtini. Takrat se grizliji zanašajo predvsem na svojega prvega zvezdnika. Tudi on je še mlad. To je Ja Morant. Na peti tekmi je dal zadnjih 13 točk svoje ekipe. Morda že odločilna šesta tekma bo v soboto zjutraj po srednjeevropskem času. Zmagovalca dvoboja v polfinalu zahodne konference čakajo Golden State Warriors.