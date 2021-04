Vodstvo lige NBA zaradi žaljivih zapisov kaznovalo Duranta

Rapaport je v začetku tedna razkril žaljiva zasebna sporočila Duranta, ki je uporabil grožnje, pa tudi žalitve na račun istospolno usmerjenih in žensk.

"Žal mi je, da so ljudje to videli. To ni to, kar si želim, da ljudje vidijo in slišijo o meni, Upam, da je zdaj to za mano in da sem spet pristal na tleh," je to pokomentiral Durant, ki trenutno zaradi poškodbe ne igra.

The NBA announces a $50,000 fine for the Nets’ Kevin Durant after his recent exchange with the actor Michael Rapoport: pic.twitter.com/BiLBmGkLV1 — Marc Stein (@TheSteinLine) April 2, 2021

Ni si predstavljal, da bo med pošiljatelji Durant

Z igralcem se je pogovoril tudi trener ekipe Brooklyn Nets Steve Nash in povedal, da se je košarkar opravičil. Durant se je z žaljivimi zapisi na Instagramu odzval na kritiko Rapaporta o njegovi igri.

"Vsak dan prejemam grožnje in ostudna sporočila, a tudi v najbolj divjih sanjah si nisem predstavljal, da bo med pošiljatelji tudi Durant," pa je na Twitterju zapisal Rapaport.