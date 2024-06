Košarkarje Kansaia Heliosa, finaliste državnega prvenstva v zadnjih treh sezonah, bo v prihodnje vodil Jure Močnik. Kot so sporočili iz kluba, je upravni odbor izkoristil možnost prekinitve sodelovanja z Damjanom Novakovićem in mesto članskega trenerja za tri sezone ponudil Močniku.

Kot so sporočili iz domžalskega kluba, odločitev za slovo od predhodnika na trenerski klopi ni bila lahka, saj je klub v pretekli sezoni dosegel vse zadane tekmovalne cilje. Tretje leto zaporedoma so Domžalčani nastopili v finalu DP in se kosali s favorizirano Cedevito Olimpijo.

Menjavi na trenerskem mestu so botrovale posodobljene smernice vodstva kluba glede sestave članske ekipe, finančnih zmožnosti in želje po dolgoročnem vključevanju večjega števila domačih igralcev. Upravni odbor je kot najbolj ustrezno trenutno rešitev prepoznal Močnika, ki se je v aktivnem igralnem obdobju izkazal kot organizator igre in eden od bolj uspešnih domačih igralcev, s klubom je osvojil tudi prva naslova državnih in pokalnih prvakov.

Trenersko znanje si je pridobival v mladih selekcijah Kansaia Heliosa, kjer je z ekipo U20 osvojil tudi naslov državnih prvakov. V zadnjih dveh sezonah je bil glavni trener pri drugoligašu Ježici, s katero je Helios tudi sodeloval na športnem področju.

"Zahvaljujem se za dano priložnost. Vračam se domov in se izjemno veselim dela v enem izmed najbolj uspešnih klubov pri nas. Zavedam se odgovornosti in težke naloge, ki je pred nami, saj je Helios v zadnjih letih v samem vrhu slovenske klubske košarke. Obljubim lahko, da bomo dali vse od sebe in se na vsaki tekmi borili do konca, in to v čim bolj polni dvorani navijačev," je za spletno stran kluba dejal novi trener Domžalčanov.

