Dončićeve številke podobne LeBronovim, ki se ne bi branil igranja s Slovencem

Veliko prahu je dvignila nedavna Jamesova izjava, da bi bilo čudovito igrati s košarkarjem New Orleans Pelicans Anthonyjem Davisom, s čimer naj bi James Davisa napeljeval k prestopu. Tako je vsaj menil trener Orleansa Alvin Gentry. Napeljevanje igralcev k prestopu je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu prepovedano.

"Mislil sem, da če govoriš o igralcu s pogodbo, da je to napeljevanje. Ampak to sem samo jaz. V ligi sem zgolj 31 let. Kaj pa jaz vem?" je v petek zjutraj dejal Gentry, ki pa se je do večera pomiril in povedal, da, če je odgovarjal na novinarjevo vprašanje, ni imel veliko izbire, ter dodal, da Davis ni na voljo.

Rad bi igral z veliko odličnimi košarkarji

Lakersi so s 112:104 premagali New Orleans, James pa je po tekmi dal jasno vedeti, da ni šlo za napeljevanje. "Vprašajte me, ali bi rad igral s Kevinom Durantom. Vprašajte me zdaj," je dejal novinarki v slačilnici.

"Vprašajte me, ali bi rad igral z Jimmyjem Butlerjem. Dajte. Vprašajte me o Kyrieju Irvingu. Giannisu (Antetokounmpu). Vprašajte me o (Joelu) Embiidu. Benu Simmonsu. Dajte, o vseh. Luki Dončiću. Vprašajte me," je bil jezen James. Foto: Getty Images

Preden bi ga lahko vprašala, je James že odgovoril: "Seveda. Vprašajte me, ali bi rad igral z Jimmyjem Butlerjem. Dajte. Vprašajte me o Kyrieju Irvingu. Giannisu (Antetokounmpu). Vprašajte me o (Joelu) Embiidu. Benu Simmonsu. Dajte, o vseh. Luki Dončiću. Vprašajte me," se je razgovoril košarkar Jezernikov.

"Dajte no, to ni znanost. Rad bi igral z veliko odličnimi košarkarji. Tak pač sem ... In igram po pravilih," je še dodal trikratni prvak lige NBA.

Podobne številke

Ko smo ravno pri LeBronu in Luki. V ligi NBA, v kateri kar mrgoli najrazličnejših statistik, so izbrskali, da imata Američan in Slovenec na prvih 29 tekmah lig NBA precej podobne številke, med drugim sta precej izenačena pri številu točk na tekmo.

Preberite še: