Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena predčasno zaključil letošnjo sezono. Iz ljubljanskega kluba so sporočili, da so podrobni pregledi z magnetno resonanco pokazali poškodbo meniskusa, zaradi katere bo nekaj časa odsoten s košarkarskih igrišč.

Za 34-letnega Jako Blažiča je to boleč udarec v zaključku sezone, potem ko ni mogel ekipi pomagati tudi na odločilni tretji tekmi četrtfinala lige ABA proti Crveni zvezdi. Zdaj ga bo trener Zoran Mitrović pogrešal tudi v zaključku državnega prvenstva, v katerem bodo Ljubljančani v sredo začeli polfinalno serijo s Šenčurjem.

Poškodba meniskusa običajno pomeni večtedensko odsotnost, dolžina okrevanja pa je odvisna od same resnosti poškodbe in načina zdravljenja. Ker ne gre za strgane križne vezi, pomeni, da bo Blažič lahko začel naslednjo sezono po začrtanem planu.