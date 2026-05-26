Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko. V petek, 26. junija, bo v Karteljevem pri Novem mestu vožnja na čas, dva dni kasneje pa se bo dogajanje preselilo v Gabrje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že osmič in prvič po letu 2014, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije.

Kronometer se vrača na cesto bratstva in enotnosti, a nekaj kilometrov vzhodneje od trase leta 2024, ko je prvenstvo gostilo Trebnje. Po lanskem ravninskem kronometru v Celju bo proga tokrat zahtevnejša, vseeno pa bo šlo za hiter kronometer. Pred štirimi leti je državni prvak Jan Tratnik na isti trasi dosegel povprečno hitrost 48,86 km/h, Urška Žigart pa je bila najhitrejša s povprečno hitrostjo malce pod 43 km/h.

Krog cestne dirke v Gabrju poznajo tako rekoč vse generacije cestnih kolesarjev. Prvo državno prvenstvo so tam priredili že leta 1998. Od druge izvedbe leta 2000 so dirke v domeni Kolesarskega društva Papež-Podgorje, ki letos sodeluje pri organizaciji prvenstva s Kolesarsko zvezo Slovenije.

Krog je dolg le 10,9 kilometra, a ima kar 225 metrov višinske razlike. Iz Gabrja se trasa malce vzpne in spusti proti Dolenjem Suhadolu. Po dveh kilometrih razgibanega terena se potem strmo spusti v Leskovec in v Velike Brusnice, kjer zavije levo nazaj proti Gabrju. Cesta se sprva zlagoma vzpenja po dolini, potem pa čedalje strmeje v središče Gabrja, kjer naklon tik pred ciljem doseže skoraj devet odstotkov, je zapisala Kolesarska zveza Slovenije.