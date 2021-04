Iz Olimpije na Madžarsko

V taboru Cedevite Olimpije so osredotočeni na torkovo tekmo zadnjega kroga lige ABA, s katero bi si, ob ugodnem razpletu tekme v Laktaših, zagotovili preboj v polfinale (za napredovanje morajo Ljubljančani premagati Mego in računati na uspeh Igokee nad Mornarjem). Vsaj enemu članu iz zmajevega gnezda pa so misli že pošteno švignile proti novi sezoni. Gre za Tea Čizmića, pomočnika glavnega trenerja (sprva Slavena Rimca in zdaj Jurice Golemca).

Dalmatinec, ki je na nekaj tekmah državnega prvenstva tudi samostojno vodil pomlajeno ekipo Olimpije, je namreč že rešil vprašanje delodajalca za prihodnjo sezono. A to ne bo Cedevita Olimpija, temveč ZTE iz Zalaegerszega. Na Madžarskem bo 50-letni Splitčan nasledil rojaka Anteja Nazorja in se vrnil v vlogo glavnega trenerja.

Čizmić je sicer v preteklosti na Madžarskem že deloval kot trener, in sicer pri Atomeromu in Körmendu, samostojno pa je vodil tudi poljski Koszalin, Steauo iz Bukarešte in domači Split.