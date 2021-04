Blažiču vidno evropsko priznanje

Prav v dejstvu, da je bil na zadnjih tekmah Jaka Blažič manj učinkovit kot v večjem delu sezone, gre iskati del razlogov za položaj, v katerem se je znašla Cedevita Olimpija. Ljubljančani po treh zaporednih porazih in štirih na zadnjih petih tekmah krog pred koncem lige ABA zaostajajo za želenim četrtim mestom. Pot v končnico si bodo poskušali zagotoviti z zmago v torkovem zadnjem krogu nad Mego, pri tem pa bodo upali na spodrsljaj Mornarja proti Igokei.

Ob čakanju na odločilni torek, pred katerim jih čaka še tekma državnega prvenstva v Podčetrtku, pa so bili v "zmajevem gnezdu" znova opomnjeni na navdihujoče predstave sovjega kapetana v večjem delu sezone. Blažič je bil namreč tudi uradno izbran v drugo peterko EuroCupa. Blejski Ljubljančan je bil sicer s povprečjem 19,5 točke na tekmo najboljši strelec tekmovanja, hkrati pa je bil na vrhu lestvice vseh igralcev tudi v kategoriji statisrtičnega indeksa (19,1).

Prvo peterko drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki se bo končalo s finalnim spopadom med Monacom in Unicsom, v dresu katerega proti lovoriki pogleduje tudi slovenski reprezentant Jordan Morgan, sicer sestavljajo Miloš Teodosić (Virtus), Jamar Smith (Unics), Isaia Cordinier (Nanterre), Mathias Lessort (Monaco) in Willie Reed (Budućnost). V drugo peterko pa so bili poleg Blažiča izbrani še Mantas Kalnietis (Lokomotiv Kuban), Anthony Brown (Metropolitians), John Brown (Unics) in Vince Hunter (Virtus).