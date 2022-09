Italijanski košarkarski zvezdnik huje poškodovan

Gallinari se je prejšnjo soboto poškodoval na reprezentančni tekmi proti Gruziji. "Hudo boleče je, ker sem se moral odreči igranju za daljši čas," je dejal Gallinari. Krilni igralec se verjetno ne bo vrnil na igrišča pred naslednjim letom.

#NEBHInjuryReport Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee. Gallinari sustained the injury while playing for his home nation of Italy in a FIBA World Cup qualifier against Georgia on August 27. Further updates will be provided as appropriate.