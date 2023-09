Iliriji se ni izšlo

Košarkarji Ilirije so tudi na povratni tekmi kvalifikacij za drugo ligo ABA v polfinalu izgubili proti moštvu Bosne Meridianbet in so tako ostali brez možnosti preboj v regionalno tekmovanje. Slovenijo bosta v drugoligaški konkurenci zastopali ekipi Kansai Helios Suns in Šenčur Gorenjska gradbena družba.

Potem ko so košarkarji Ilirije prejšnji teden v polfinalu kvalifikacij na gostovanju pri Bosni klonili le z dvema točkama razlike (81:83), so imeli pred povratno tekmo v Hali Tivoli ugodno izhodišče. A zasedba Bosne je bila v Ljubljani boljši nasprotnik, odločila je druga četrtina, ki so jo gostje dobili s 30:19, na koncu pa so slavili s 77:70. Prvi strelec Ilirije je bil Sergej Macura z 18 točkami, Adnan Arslanagić jih je dodal 15. Gostje so na koncu zbrali kar 14 skokov več od Ilirije (39:25).

Bosna Meridianbet se bo v finalu kvalifikacij za vstopnico za ligo ABA pomerila z ekipo Vojvodina iz Novega Sada.

V drugi ligi ABA bosta tako letos izmed slovenskih moštev nastopali ekipi Kansai Helios Suns in Šenčurja Gorenjske gradbene družbe. V elitni konkurenci pa bo poleg Cedevite Olimpije letos slovenske barve zastopala še Krka, ki je v lanskem finalu druge lige ABA ugnala Helios Suns.

