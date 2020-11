Koronavorus pred odhodom v mehurček zdesetkal Domžalčane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse košarkarske ekipe, ki bodo na Zlatiborju nastopile na prvem turnirju lige Aba 2, so morale pred odhodom v Srbijo opraviti testiranje na novi koronavirus. Pri domžalskih Helios Suns se je izkazalo, da bodo morali zaradi pozitivnega izvida na petkovo testiranje virusa sars-cov-2 doma ostati štirje košarkarji ter en član strokovnega štaba.

Trener Dejan Jakara tako na turnirju v Srbiji ne bo imel na voljo celotne ekipe, so še sporočili iz domžalskega tabora.

Še eno testiranje Domžalčane čaka ob prihodu v hotel na Zlatiboru. Ob vseh odsotnih bo trener Jakara najbolj pogrešal prvega organizatorja igre Daniela Vujasinovića, ki je po prvotni potrditvi okužbe sicer že opravil desetdnevno karanteno, a so testi pokazali nadaljnjo prisotnost virusa v telesu.

Prisilno doma ostajajo tudi Gezim Morina, Bine Prepelič in Anej Orel, ter tehnični asistent Aleš Erjavšek. Vsi so sicer brez bolezenskih znakov, jih pa kljub temu zdaj čaka deset dni samoosamitve, so še zapisali pri Helios Suns.

Domžalčane v Srbiji čakajo štiri tekme. V ponedeljek se bodo pomerili z Mladostjo iz Zemuna, v četrtek jih čaka obračun s Spars Realway iz Sarajeva, v ponedeljek, 16. novembra, bo njihov nasprotnik hrvaška Gorica. Za konec turnirja pa v sredo, 18. novembra, sledi še obračun z domačim Zlatiborom.

Preberite še: