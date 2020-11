Domžalčani potrdili (začasno) ameriško okrepitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani so se vsaj za čas prvega mehurčka v ligi Aba2 dogovorili za sodelovanje s Kalebom Josephom.

Foto: Vid Ponikvar

Košarkarska ekipa Helios Suns se je za čas prvega turnirja lige Aba 2 dogovorila za sodelovanje z Američanom Kalebom Jospehom, ki je v minuli sezoni nastopal za Zlatorog, so sporočili iz Domžal.

Joseph je v minuli sezoni za Laščane v povprečju dosegal po 10,8 točke, 3,3 skoka in 2,0 podaje na tekmo, najboljša predstava pa mu je uspela v 9. krogu prvenstva ravno proti Domžalčanom, ko je kar 30 točkam dodal še po štiri skoke in podaje.

Petindvajsetletni in 190 cm visoki ameriški branilec, ki se je akademsko in košarkarsko izobrazil na univerzah Syracuse in Creighton, je bil že nekaj časa v Sloveniji redno v trenažnem procesu, v zadnjih dneh pa se je na treningih priključil Heliosu, kjer je s svojim odnosom prepričal strokovni štab, da je lahko dodana vrednost ekipi.

Zaradi čedalje bolj negotovih razmer okoli novega koronavirusa sta se klub in Joseph dogovorila za sodelovanje vsaj za čas prvega "mehurčka" lige Aba 2, ki bo med 9. in 18. novembrom v Zlatiboru v Srbiji.

