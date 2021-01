Lahko bi jokali in ostali doma, a so se odločili drugače

Domžalčani so v Bosno in Hercegovino odpotovali močno oslabljeni, saj so v Domžalah zaradi pozitivnih izvidov na koronskih testih ostali Mihailo Sekulović, Urban Oman, Aljaž Bratec, Adrian Hirschmann in Tibor Mirtič. Trener Dejan Jakara bo imel tako na voljo le osem košarkarjev, izkušene Daniela Vujasinovića, Blaža Mahkovica, Tadeja Fermeta in Reggieja Keelyja, mlade Bineta Prepeliča, Uroša Šikanića in Aneja Orla ter rahlo poškodovanega Kaleba Josepha.

"Situacija ni najboljša, a vseeno v Banjaluko ne odhajamo z belo zastavo. Lahko bi jokali, morda celo ostali doma in izpustili tokratni mehurček, saj smo komaj sestavili osmerico in zadovoljili pravila, a se želimo vseeno predstaviti v najboljši možni luči in morda na levi nogi ujeti koga od nasprotnikov. Morda se nam v naslednjih dneh priključi še kdo od tistih, ki so ostali doma, vseeno pa verjamem, da smo tudi v tej zasedbi dovolj kvalitetni, da pripravimo kakšno presenečenje," je za spletno stran kluba dejal Jakara.

Domžalčani se bodo ta teden v BiH pomerili s skopskim MZT, Sutjesko iz Nikšića in ekipo Širokega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžalčani so imeli težave z odsotnimi košarkarji že na prvem turnirju v mehurčku konec novembra na Zlatiboru v Srbiji. Na štirih tekmah so zabeležili le en par točk.

Na lestvici lige Aba 2 prvo mesto zaseda Studentski centar z razmerjem 4-0, s 3-1 sledijo MZT Skopje, Sloboda Užice, Podgorica in Zlatibor. Helios Suns je na repu razpredelnice skupaj s Sutjesko, Širokim in Lovćenom 1947.