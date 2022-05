Helios se je na drugi tekmi znesel nad Šentjurjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Helios Suns so dobili drugo tekmo četrtfinala lige Nova KBM proti Šentjurju in serijo na dve zmagi izenačili na 1:1. Zmagovalec te serije se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz para Nutrispoint Ilirija - Terme Olimia.

Helios Suns je popravil spodrsljaj s prve tekme (83:87) in kot vodilna ekipa skupine za prvaka ostaja v igri za polfinale. Pomemben del naloge je opravil že v prvem polčasu, v katerem si je priigral trinajst točk prednosti, razliko v kakovosti in širšem naboru igralcev pa je potrdil v nadaljevanju.

Domžalčani so šele drugič v sezoni v vseh tekmovanjih presegli mejo 100 doseženih točk (105 točk so dali Ježici v četrtfinalu pokala Spar), Miroslav Pašajlić pa je prikazal svojo najboljšo predstavo v slovenskem prvenstvu. V dobrih 26 minutah na parketu je dosegel 30 točk (indeks 33) ob metu iz igre 10:14 (trojke 6:9) in zbral še šest podaj.

Poleg njega je še pet igralcev Helios Suns doseglo dvomestno številko točk, med njimi pa ni bilo enega od nosilcev igre Blaža Mahkovica, ki je počival zaradi težav z ahilovo tetivo. Pri domačih je Dalibor Đapa zbral 15 točk.