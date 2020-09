Goran in "brat Zoki" nad Boston

Košarkarji Miamija in Bostona se bodo v noči na sredo podali v boj za veliki finale lige NBA. Glavna aduta moštva s Floride bosta Goran Dragić in Jimmy Butler, ki se je dan pred konferenčnim finalom označil za Goranovega brata Zorana.

Potem ko sta tako Miami kot Boston v prvem krogu končnice svoje delo opravila že po štirih tekmah, si je prvi v drugem krogu privoščil en sam poraz, drugi pa si je napredovanje zagotovil po sedmi tekmi.

Jayson Tatum, Kemba Walker, Robert Williams in Jaylen Brown so udarni možje Bostona, ki ima sicer v svoji zgodovini kar 21 naslovov konferenčnega prvaka in tudi 17 naslovov prvaka lige. Nazadnje so bili Kelti prvaki leta 2008.

Bolj sveži so šampionski spomini Miamija. Ta je bil prvak v letih 2006, 2012 in 2013. Vse pred prihodom Gorana Dragića, ki kot četrti Slovenec naskakuje veliki finale lige NBA. Gogi je tudi eden od ključnih akterjev hita "mehurčka" v Orlandu.

Zgledno je predvsem Ljubljančanovo sodelovanje s prvim zvezdnikom ekipe Jimmyjem Butlerjem. Da se odlično razumeta tudi tedaj, ko nista na parketu, dokazuje posnetek, ki je po spletu zaokrožil v ponedeljek. Na ta dan je Američan dopolnil 31 let in bil deležen soigralčeve čestitke. "Moje ime je Zoran Dragić. Kličejo me Zoki," se je pošalil Butler, ki sicer stalno poudarja, da sta z Dragićem brata.