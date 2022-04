Trener Jezernikov ostal brez službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju ameriških medijev se Los Angeles Lakers ločujejo od trenerja Franka Vogla, potem ko se niso prebili v končnico severnoameriške košarkarske lige NBA. Kot poroča ESPN, je Vogel zadnjič vodil ekipo superzvezdnika LeBrona Jamesa na zadnji tekmi rednega dela proti Denver Nuggets, ki so jo jezerniki po podaljšku dobili s 146:141.

48-letni trener je leta 2020 z Lakersi osvojil naslov prvaka lige.

Sezono končali na 11. mestu

Lani so jezerniki igrali v prvem krogu končnice, letos pa so celo ostali brez nje s samo 33 zmagami na 82 tekmah. Sezono so končali na 11. mestu zahodne konference.

Za zdaj še vedno ni znano ime Voglovega naslednika, še piše ESPN, uradna odločitev o trenerju pa naj bi bila znana v ponedeljek. Vogel ima sicer še pogodbo za prihajajočo sezono.

