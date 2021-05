Barcelona po drami do finala z Anadolu Efesom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi finalisti Evrolige so košarkarji Anadolu Efesa, ki so v polfinalu z 89:86 premagali branilca naslova CSKA Moskva in se mu maščevali za finalni poraz leta 2019. Turki se bodo za prvi evroligaški naslov v nedeljo pomerili z Barcelono, ki je po pravi drami s 84:82 premagala Armani Milano.