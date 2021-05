Kdo bo slavil v Kölnu?

Ta konec tedna bomo dobili prvaka košarkarske evrolige. Ker lani tekmovanje zaradi pandemije bolezni covid-19 ni bilo zaključeno, naslov iz leta 2019 brani moskovski CSKA. Rusi se bodo v polfinalu merili s turškim Anadolu Efesom, ki so ga pred dvema letoma ugnali v velikem finalu. Drugi polfinalni par sestavljata Barcelona in Milano.

V Lanxxess Areni bo padel zastor nad sezono v evroligaškem tekmovanju. Danes bomo spremljali oba polfinalna obračuna, v nedeljo pa nato še boje za odličja. Naslov brani ruski CSKA, ki je tudi najuspešnejša zasedba med udeleženci zaključnega turnirja, saj je tekmovanje osvojil že osemkrat. Milano je bil prvak trikrat, Barcelona pa dvakrat. Slovenija bo imela svoje predstavnike na turnirju tokrat le med delivci pravice, saj bosta Saša Pukl in Matej Boltauzer že petič sodila na zaključnem dejanju sezone.

Evroliga, zaključni turnir Petek, 28. maj

18.00 CSKA : Anadolu Efes

21.00 Barcelona : Milano



Nedelja, 30. maj

17.30 za 3. mesto

20.30 finale

FC Barcelona in AX Armani Exchange Milano

Prvi polfinalni par, ki sicer igra drugo tekmo petkovega sporeda, sestavljata dva nekdanja evropska klubska prvaka. Za Barcelono bo to prvi nastop na zaključnem turnirju po sedmih letih, še dlje pa je na to priložnost čakal italijanski predstavnik, ki bo v omenjenem delu tekmovanja nastopil po 19 letih. Barcelona je po rednem delu s 24 zmagami in desetimi porazi sicer osvojila prvo mesto, nato pa se v četrtfinalu krepko namučila z Zenitom in ga izločila šele po petih srečanjih. Milano je bil četrti (razmerje zmag in porazov 21-13), nato pa prav tako potreboval pet srečanj, da je izločil Bayern München. Na obeh medsebojnih srečanjih v rednem delu sezone je slavila Barcelona.

Španci pod vodstvom Šarunasa Jasikevičiusa stavijo na izkušnje v obliki španskih reprezentantov Victorja Claverja, Nikole Mirotića in povratnika v domači klub, veterana Paua Gasola. Glavni orožji Milana, ki ga s klopi vodi prekaljeni italijanski strateg Ettore Messina, pa sta zagotovo prišlek pred to sezono prav iz Barce Malcom Delaney in pa španski organizator igre Sergio Rodriguez. Obe zasedbi se sicer lahko pohvalita s celo paleto vrhunskih igralcev, saj pri španskem moštvu najdemo denimo Nicka Calathesa in Coryja Higginsa, pri Milanu pa izkušenega Luigija Datomeja in enega najboljših centrov evrolige zadnjih let Kylea Hinesa.

Ettore Messina: Igralci so nas pripeljali sem

Foto: Reuters Italijanski strateg je pred zaključnim turnirjem vse zasluge za odlično sezono pripisal svojim igralcem: "Sam nisem nikogar pripeljal sem, fantje so nas pripeljali na zaključni turnir. Veseli smo, da smo se s tem na nek način zahvalili svojim investitorjem, ki vlagajo v to moštvo in ga želijo vrniti na nivo, na katerem je nekoč bilo. V Kölnu zato želimo prikazati svojo najboljšo različico."

Šarunas Jasikevičius: Prvi cilj izpolnjen

Foto: Reuters Trener Barcelone pa je poudaril, da so si kot cilj pred sezono zastavili uvrstitev na zaključni turnir: "Imeli smo dober redni del sezone, nato pa nam je tudi uspelo slaviti v težki četrtfinalni seriji. Mislim, da smo lahko ponosni nase in na tem moramo graditi." Dodaja še, da sta Delaney in Rodrigez vsak po enkrat manjkala na tekmah rednega dela, tako da bo v polfinalu zgodba drugačna.

CSKA Moskva in Anadolu Efes Istanbul

Drugi polfinalni par pa sestavljata moštvi, ki sta se kot zadnji udarili za evroligaški prestol. Pred dvema letoma je bil uspešnejši ruski klub, a kot vedno, imajo tokrat svoje načrte tudi pri Efesu. Obetamo si lahko izjemno napadalno predstavo, saj obe moštvi sodita v vrh po številu doseženih točk na tekmo – CSKA povprečno dosega 84,4, Efes pa le 0,3 točke manj. Rusi so imeli v rednem delu enak izkupiček zmag in porazov kot Barcelona, kot edini pa so se prek četrtfinala prebili po najkrajši možni poti, saj so s 3:0 v zmagah izločili še enega turškega predstavnika Fenerbahče. Dobro je kazalo tudi Efesu, ki pa si je, po vodstvu z 2:0 proti madridskemu Realu, uvrstitev na finalni turnir zagotovil šele na petem srečanju. Obe ekipi sta v rednem delu na medsebojnih tekmah slavili po enkrat in to z visoko razliko. CSKA je doma zmagal s 35 koši prednosti, Efes pa jim je v Istanbulu vrnil in slavil s 30 točkami razlike.

Rusi pod vodstvom nesojenega slovenskega selektorja Dimitrisa Itoudisa stavijo predvsem na moč moštva, vseeno pa sta letos prednjačila predvsem Will Clyburn in Nikola Milutinov, oba izbrana za najkoristnejša igralca meseca v tekmovanju. Na drugi strani se igra ekipe Ergina Atamana vrti okoli Shanea Larkina in Vasilija Micića, ki je MVP letošnje sezone.

Dimitris Itoudis: Kemija je pomembna in se ne gradi čez noč

Foto: Reuters Grški strokovnjak izpostavlja moštveni duh znotraj ekipe in verjame, da jih visok poraz proti Efesu v rednem delu sezone ni preveč zaznamoval: "Seveda smo krepko izgubili, odigrali smo slabo. Je pa to že preteklost, ne spomnim se več podrobnosti s tekme." Poudarja tudi, da mora njegova ekipa gledati le naprej in se osredotočati na to, kar jih čaka na tem turnirju.

Ergin Ataman: Ta klub si zasluži to lovoriko

Foto: Sportida Trener turškega moštva pa verjame, da finalni turnir ne bo odločal o tem, ali je bila Efesova sezona uspešna ali ne: "Smo najuspešnejša ekipa zadnjih let v evroligi. Aktualna sezona je bila zelo tekmovalna, kar kažejo tudi tesni rezultati četrtfinala. Nič drugačen ne bo niti zaključni turnir, a osvojili ga bomo mi."

