Brez košarkarjev, a z dvema sodnikoma

Slovenska klubska košarka prvič po letu 1996 ne bo imela košarkarja na zaključnem turnirju evrolige. Vseeno se zgodovina, vsaj malce, ponavlja. Pred četrt stoletja, ko je torej potekal zadnji "final 4" brez slovenskega košarkarja, je bil med sodniki Iztok Rems. Da bo imelo zaključno dejanje najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja vendarle slovenski prizvok, bo znova poskrbel mož s piščalko. Kar dva. Med osmerico sodnikov za F4 v Kölnu, kjer se bodo za evropsko krono 28. in 30. maja udarili Barcelona, Milano, CSKA in Adalofu efes, sta namreč tudi Matej Boltauzer in Saša Pukl. Za oba bo to že peti "nastop" na zaključnem turnirju. Poleg njiju bodo delivci pravice še Mehdi Difallah, Juan Carlos Garcia Gonzalez, Olegs Latisevs, Uroš Nikolić, Sreten Radović in Gytis Vilius.