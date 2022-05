Nov spektakel v Beogradu, tokrat brez Luke Dončića

Danes in v soboto bo v beograjski dvorani Stark potekal zaključni turnir košarkarske evrolige. Polfinalna para sta spektakularna; ob 18. uri se bosta pomerila Olympiacos in Anadolu Efes, ob 21.00 pa Barcelona in Real Madrid. Finale bo v soboto ob 19. uri.

Zaključni turnir, ki bi sicer moral biti v Berlinu, a je bil zaradi pandemijskih omejitev v Nemčiji prestavljen v Srbijo, bo dal 65. klubskega prvaka Evrope. Po številu naslovov je na prvem mestu Real Madrid, ki je bil desetkrat najboljši, nazadnje 2018 prav v Beogradu pod taktirko Luke Dončića. Takrat je Slovenec odigral eno od najpomembnejših vlog, če ne celo najpomembnejšo vlogo. Iz Beograda se je vrnil z nazivom MVP sezone v evroligi, s priznanjem za izbor v prvo peterko evrolige ter priznanjem za najboljšega mladega igralca evrolige. V finalu proti Fenerbahčeju je takrat dosegel 15 točk.

Dončić je bil leta 2018 izbran za najboljšega igralca evrolige. Foto: Guliverimage

Slovenski pridih zaključnemu turnirju bo tokrat dal le sodnik Damir Javor, za katerega bo to tretji nastop na zaključnih turnirjih.

Štiriintrideseti final four se bo začel s preverjenim grško-turškim rivalstvom, ki je starejši od same igre. V tem stoletju sta se Olympiacos in Anadolu Efes pomerila 44-krat, rezultat pa je izenačen 22:22. Turki so dobili sedem od zadnjih osmih dvobojev, Grki pa so slavili na zadnjem od teh februarja letos v Pireju, ko je Kostas Slukas zadel trojko v podaljšku za zmago 87:85.

O rivalstvu med Barcelono in Real Madridom pa ne gre izgubljati besed. El clasico bo na sporedu tretjič v zgodovini zaključnih turnirjev. Vsi trije so se zgodili v zadnjem desetletju. Dva polfinala je dobil Real Madrid (2013, 2014), Barcelona pa se v Beograd podaja samozavestno, saj je zmagala na zadnjih štirih el clasicih v evroligi.