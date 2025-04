Zadnja priložnost za četrtfinale

V košarkarski evroligi se bo danes začel play-in po vzoru lige NBA za preboj v četrtfinale. Real Madrid se bo v razigravanju pomeril z osmouvrščenim Parizom. Zmagovalec tega para se bo neposredno uvrstil v četrtfinale. Drugi par "play-ina" sestavljata Bayern München in Crvena zvezda, boljši iz tega obračuna pa se bo pomeril s poražencem prvega para za zadnje mesto v četrtfinalu.

V četrtfinalu bodo ekipe igrale na tri zmage. Dva para sta že znana, to sta Panathiniakos - Anadolu Efes in Monaco - Barcelona. Na svoja tekmeca pa še čakata Olympiacos in Fenerbahče.

Evroliga, play-in

Torek, 15. april

Lestvica po rednem delu: