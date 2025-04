Flick v bran Ancelottiju: To je res grozno

V Španiji je danes vse v znamenju velikega finala pokalnega tekmovanja, v katerem se bosta ob 22. uri v Sevilli za lovoriko na el clasicu pomerila Barcelona in Real Madrid. Blaugrana bo lovila že svoj 32. naslov pokalnih prvakov, Real pa 21. To bo prvi el clasico v finalu pokala po sezoni 2013/14, ko je slavil beli balet.

Barcelona je v polfinalu v izkupičku dveh tekem s 5:4 izločila Atletico Madrid Jana Oblaka, medtem ko je Real Madrid po podaljšku povratne tekme na koncu z enakim izidom premagal Real Sociedad. Ekipi bijeta hudo bitko tudi v španskem prvenstvu, v katerem ima Barcelona štiri točke prednosti pred tokratnim tekmecem.

Barcelona je sicer dobila zadnje tri medsebojne tekme v vseh tekmovanjih, januarja je v superpokalu zmagala s kar 5:2, pred tem pa v la ligi dosegla zmago s kar 4:0, tako da zasedba Hansija Flicka v el clasico vstopa z veliko samozavesti. Skrbi Flicku povzroča poškodba Roberta Lewandowskega, ki je izpustil zadnjo tekmo proti Mallorci, izgubljen pa je tudi za finalno srečanje, sicer pa je blaugrana v odlični formi, saj je izgubila le enkrat na zadnjih 27 tekmah v vseh tekmovanjih. Ob tem tako ob osvojenem španskem superpokalu Barcelona ostaja v odličnem položaju tudi v domači ligi in ligi prvakov, kjer jo v prihodnjem tednu čaka prva polfinalna tekma proti Interju.

Carlo Ancelotti in Hansi Flick Foto: Guliverimage

V nasprotju z Barcelono pa se je v najmočnejšem evropskem tekmovanju že končala pot Real Madrida, ki je moral v četrtfinalu priznati premoč Arsenalu. Varovanci Carla Ancelottija, ki se bo po koncu sezone skoraj zagotovo poslovil od Madrida, bodo tako zdaj vse sile usmerili v osvajanje domačih lovorik. V taboru Reala se sicer s poškodbama spopadata David Alaba in Eduardo Cavaminga.

V bran italijanskemu strategu, ki se je znašel pod plazom kritik, se je postavil tudi Flick. "Real Madrid ima odlično ekipo z enim najboljših trenerjev na svetu. Res je grozno videti žaljivke, ki jih je deležen Ancelotti, saj je v svoji karieri osvojil vse, kar se osvojiti da, in to z različnimi klubi. Zelo ga spoštujem in zame je res odličen trener," je dejal Flick.

Zagotovo se na stadionu La Cartuja obeta zanimivo srečanje, le dva od zadnjih 26 finalov v Copi del Rey pa sta bila odločena po izvajanju enajstmetrovk.

Španski pokal, finale:

Sobota, 26. april: