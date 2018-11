Grki zaustavili zmagoviti niz Blažičevih, Omićevi brez pravih možnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V osmem krogu košarkarske Evrolige je Barcelona Jake Blažiča na gostovanju v Atenah pri Panathinaikosu neuspešno lovila šesto zaporedno zmago v tekmovanju. Grki so slavili s 76:70. Blažič se ni naigral. Na parketu je preživel manj kot štiri minute in pol, ostal brez točke, vpisal pa en skok in ukradeno žogo.