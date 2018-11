Uspešni vsi Slovenci: Omić, Prepelič, Randolph in tudi Blažič

V 6. krogu evrolige je Budućnost Alena Omića, ki je bila do tega kroga še brez zmage, gostila špansko Baskonio in dosegla prvo zmago v tej sezoni (99:84). Omić je za zmago črnogorske ekipe v dobrih devetih minutah prispeval dve točki, podajo in blokado. Vodilna Anthony Randolph in Klemen Prepelič sta z Real Madridom podaljšala niz neporaženosti, zmage se je veselil tudi Jaka Blažič z Barcelono.