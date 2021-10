Šiško z Bayernom spet poražen, polom Kazana v Istanbulu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začel se je četrti krog košarkarske evrolige, slovenski legionar Žan Mark Šiško pa je s svojim Bayernom gostoval pri Zenitu v Sankt Peterburgu in izgubil z 71:79. Münchenčani so po četrtem porazu strmoglavili na dno evroligaške lestvice, Šiško pa je sicer Zenitu dal sedem točk, tem pa dodal še štiri skoke in dve asistenci. Jure Zdovc z Žalgirisom v petek gostuje pri Olympiacosu.