Zvezda v Beogradu pokvarila debi Jureta Zdovca

Jure Zdovc je v ponedeljek prevzel Žalgiris, tri dni pozneje pa ga je že čakal debi in to na vedno vročem beograjskem košarkarskem parketu. "Navdušen sem, malo nervozen. Prva tekma, Beograd, v Areni pred veliko navijači. To bo dober preizkus za nas. Komaj sem prišel k Žalgirisu, zato ne vem, kaj lahko pričakujem. Zagotovo pa vem, proti komu igramo," je povedal Zdovc. Zanimivo: njegov novi klub je pred tekmo na Twitterju objavil, kako je leta 1999 kot košarkar Uniona Olimpije Žalgirisu na eni od tekem nasul 16 točk.

Our new head coach was a heck of player back in the day! Does anyone still remember him dropping 16 on Zalgiris back in 1999? 📽️ pic.twitter.com/3KoPutEhuG — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 13, 2021

V prvem polčasu je bila to tekma z malo točkami, z 29:27 so vodili košarkarji Crvene zvezde. Dve točki razlike je bilo tudi po tretji četrtini. Če so Zdovčevi novi varovanci 30 minut dobro igrali v obrambi, pa so v zadnji dobili kar 27 točk. Zvezda se je razigrala v najpomembnejših trenutkih. Nikola Kalinić je dal 15 točk, Ognjen Dobrić 13, Luka Mitrović 12, dvomesten je bil še Nate Wolters, 11 točk. Pri Žalgirisu je bil prvi strelec Josh Nebo s 13 točkami. Če ne bi zadeli kar devet trojk (41-odstoten met izza črte), bi bila tekma morda odločena že pred zadnjimi minutami. Litovci tako brez zmage ostajajo na zadnjem, 18. mestu. Zvezda je dosegla drugo zmago.

Final score: @kkcrvenazvezda - Zalgiris 73-61. Fierce battle on the road, as Josh Nebo finishes the game with 14 points and 10 rebounds. pic.twitter.com/17uk0feGdE — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 13, 2021

Brez zmage ostaja tudi Žan Mark Šiško

Z obračunom Unicsa Kazana in münchenskega Bayerna Žana Marka Šiška se je v torek začel tretji krog evrolige. Nemški klub je bil tudi na tretji tekmi prekratek, Unics je na domačem parketu slavil s 73:70, slovenski košarkar pa je ob porazu dosegel šest točk. Bavarci so znova prikazali dobro predstavo, podobno kot na prejšnjih dveh tekmah proti Maccabi in Barceloni pa so imeli predolg strelski mrk. Tokrat so med 28. in 37. minuto dosegli vsega pet točk; posledično so iz vodstva 50:38 padli v zaostanek 55:67.

Brez zmage je še vedno tudi evropski prvak Anadolu Efes. V uvodnih dveh krogih je izgubil proti Real Madridu in CSKA Moskvi, danes pa je pokleknil pred Asvelom v Lyonu (75:73).

Evroliga, 3. krog: Torek, 12. oktober:

Unics Kazan : Bayern München 73:70

Canaan 21, Brown 17; Hillard 17, Walden 16 ... Šiško 6 (1/2 ta 2, 1/3 za 3, 1/2 prosti meti), 1 asistenca, 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 12:39. CSKA Moskva : Zenit Sankt Peterburg 77:67

Shengelia 33 (8 sk.), Clyburn 16; Loyd 19. Asvel Villeurbanne : Anadolu Efes 75:73

Jones 16, Howard 13; Micić 24, Larkin 15. Alba Berlin : Fenerbahče Istanbul 84:70

Da Silva 22, Lo 21; De Colo 15 (8 as.), Duverioglu 12. Baskonia Vitoria : Panathinaikos 81:79

Fontecchio in Giedraitis po 16; Papapetrou 22, Macon 13. Armani Milano : Maccabi Tel Aviv 83:72

Hall 17, Mitoglu 16; Williams 19, Nunally 16. Sreda, 13. oktober:

Crvena zvezda : Žalgiris 73:61

Kalinić 15, Dobrić 13, Mitrović 11; Nebo 14 (10 sk.)



20.45 Real Madrid - Monaco

21.00 Barcelona - Olympiacos