Golemac in Prepelič nujno potrebujeta zmage

V košarkarski evroligi se igrajo tekme 34. kroga. Ena je bila odigrana že v naprej, ko je pred dvema tednoma Olympicacos s104:87 premagal Paris. Dubai Klemna Prepeliča in Jurice Golemca v četrtek zvečer gostuje pri Maccabiju. Obe ekipi imata še teoretične možnosti za končnico oziroma preboj v deseterico. Ekipa iz Dubaja je pet tekem pred koncem rednega dela dve zmagi za 10. mestom. Tretji Real Madrid gosti letos slab Anadolu Efes.