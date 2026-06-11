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Avtor:
STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
14.45

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mirne vode evropsko prvenstvo Anja Apollonio Mia Medved Jošt Zakrajšek Anže Pikon

Četrtek, 11. 6. 2026, 14.45

51 minut

Montemor-o-Velh, EP v kajaku in kanuju na mirnih vodah

Anja Apollonio že v finalu na 200-metrski razdalji

Avtor:
STA

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Anja Apollonio | Anja Apollonio se je neposredno uvrstila v finale kajaka na 200 metrov. | Foto Milan Kapelan/Kajakaška zveza Srbije

Anja Apollonio se je neposredno uvrstila v finale kajaka na 200 metrov.

Foto: Milan Kapelan/Kajakaška zveza Srbije

Kajakaši in kanuisti na mirnih vodah so v portugalskem Montemor-o-Velhu začeli boje za evropske naslove. V jutranjem predtekmovanju v kajaku na 200 metrov je bila uspešna tudi Anja Apollonio, ki je v svoji skupini zasedla drugo mesto in se neposredno uvrstila v sobotni finale.

Koprčanka je morala v svoji predtekmovalni skupini priznati premoč le Danki Frederikke Moercke, ki je bila hitrejša za 11 stotink, tri desetinke za Slovenko je prišla v cilj Španka Sara Ouzande, ki si je prav tako že priborila finale.

V moški konkurenci je bil Matevž Manfreda v isti disciplini četrti in bo moral za finale še enkrat na vodo. Pred njim so bili Madžar Gergely Balogh, Latvijec Arturas Seja in Srb Marko Dragosavljević.

Tudi popoldan Slovence čaka napet razpored. Mia Medved bo najprej nastopila v kajaku na 500 metrov, dve uri kasneje pa na enaki razdalji še v dvosedu z Apollonio. Manfreda bo moči združil z Anžetom Pikonom prav tako na 500-metrski kajakaški preizkušnji.

Jošt Zakrajšek ima nastop prijavljen na petkilometrski razdalji, ki bo v nedeljo tudi sklepna disciplina EP.

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