Sekulić in Prepelič z zaključno žogo

Dubaj, ki ga vodi Aleksander Sekulić, zanj pa igra Klemen Prepelič, v finalu lige ABA proti beograjskemu Partizanu vodi že z 2:0 v zmagah, danes bo na sporedu tretja in morda že odločilna tekma, a serija se je preselila v Beograd. Ekipi v finalu igrata na tri zmage, morebitna četrta tekma bo na sporedu v petek, 12. junija. Če Partizan serijo na domačem parketu izenači, bo odločilna peta tekma spet v Emiratih v torek, 16. junija.

Za Dubaj je to zgodovinski trenutek, saj se je v drugi sezoni obstoja kluba zavihtel v finale lige ABA. Ob tem se je klub iz Združenih arabskih emiratov po dolgem času vrnil v domačo dvorano, potem ko je zadnje mesece domače tekme igral v Bosni in Hercegovini.

Črno-beli na drugi strani lovijo rekordni deveti naslov prvaka lige ABA in si prizadevajo, da ubranijo lovoriko, ki so jo osvojili v prejšnji sezoni. Pred finalom je bilo še posebej zanimivo dejstvo, da nobeni od ekip še ni uspelo zmagati na gostujočem terenu tekmeca. Dubaj je zmagal na vseh treh prejšnjih srečanjih v Dubaju, Partizan pa na vseh štirih v Beogradu. In to se za zdaj nadaljuje.

Dubaj je prvo finalno tekmo v domači dvorani dobil z 99:93. Po 20 minutah je bilo na semaforju 53:44. Srbska ekipa je zaostajala že za 19 točk, a se je ob koncu tretje četrtine približala na vsega tri točke. A Džanan Musa (22 točk), Mfiondu Tshimanda Kabengele in McKingley Wright (oba po 19 točk) so bili tako vroči v napadu, da je Dubaj zadržal prednost. Klemen Prepelič je igral le osem minut in zadel eno trojko. Najbolj razpoložen je bil Musa, bosanski košarkar, ki si je ime ustvaril pri zagrebški Cedeviti, krajši čas pa je igral tudi za Brooklyn Netse.

Džanan Musa Foto: Dubai Basketball

Musa je bil tudi na drugi tekmi odličen, s 16 točkami pa si je vlogo prvega strelca zmagovite ekipe (86:81) razdelil z Alekso Avramovićem. Kabengele je zmagi prispeval 13 točk, Klemen Prepelić pa je v dobrih 14 minutah igre dosegel pet točk, tem pa dodal še dve asistenci. Pri Beograjčanih je 16 točk dosegel Bruno Fernando, 15 Carlik Jones, 12 Duane Washington, 11 Isaac Bonga …

Liga ABA, finale:

Četrtek, 4. junij:

Petek, 6. junij:

Sreda, 10. junij:

Finale lige ABA Dubaj (1) - Partizan (2) /2:0/ // – izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek: