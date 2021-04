Prepelič prvi strelec ob pomembni zmagi Valencie

V predzadnjem krogu rednega je Bayern v četrtek po dramatičnem zaključku premagal Žalgiris s 71:70 in si že zagotovil mesto v četrtfinalu. Slovenski košarkar v vrstah Bavarcev Žan Mark Šiško je bil s šestimi asistencami najboljši asistent tekme. Tesno je bilo tudi na tekmi med Baskonio in Anadolu Efesom. Španci so z Zoranom Dragićem, za katerim je skromen večer, po podaljšku izgubili s 101:111.

Evroliga, 33. krog Četrtek, 1. april:

Baskonia Vitoria : Anadolu Efes Istanbul 101:111*

Giedraitis 21, Henry in Peters 15, Dragić 4 točke (met iz igre 1/3, za dve 1/2, prosti meti 2/2), skok in blokada v 16 minutah in 39 sekundah; Larkin 30, Simon 21



Panathinaikos Atene : Armani Milano 86:83*

Hezonja 18, Bentil 16; Mičov 15, Punter 13



Bayern München : Žalgiris Kaunas 71:70

Lučić 13, Reynolds 12, Šiško 3 točke (met iz igre 1/4, 1/3 za tri), 6 asistenc, 2 skoka v 23 minutah in 22 sekundah; Walkup 16, Hayes in Lauvergne 12



Crvena zvezda Beograd : Maccabi Tel Aviv 76:64

Loyd 21, Dobrić 13; Dorsey 14, Bryant 12 Petek, 2. april:

Alba Berlin : Valencia 86:90

Eriksson 17, Fontecchio 16; Prepelič 24 (1/2 za 2, 5/7 za 3, 7/8 prosti meti), 3 skoki, 7 asistenc, 2 izgubljeni žogi v 26:53, Kalinić 17 (6 skokov). CSKA Moskva : Himki Moskva 97:72

Lundberg in Voigtmann 16; Mickey 17, Karasev 15 Zenit St. Peterburg : Asvel Villeurbanne 87:53

Baron in Hollins po 15; Lighty 12 Fenerbahče Istanbul : Barcelona 73:82

Gudurić 19, O'Quinn 17; Kuric 16, Davies 13 (9 skokov) 21.00 Real Madrid - Olympiacos Pirej