Nora zadnja četrtina Prepeličevih premalo za preobrat

Košarkarji Valencie, med katerimi je tudi Klemen Prepelič, so na sredini tekmi 32. kroga z 79:88 izgubili z Olympiacosom. V zadnjih deset minut so vstopili z zaostankom kar 33 točk (41:74), nato pa dosegli skoraj toliko točk (38) kot prej vso tekmo. Močno so se približali Grkom, a velikega preobrata ni bilo. Prepelič je bil ob porazu z 12 točkami najboljši strelec svojega moštva.