Visoka zmaga vodilne Barcelone, Olympiacos ujel Real

Anadolu Efes je v 32. krogu evrolige ob polčasu vodil za 15 točk, a je Milano v drugem naredilo preobrat in zmagalo s 83:77. V derbiju je Maccabi premagal Real Madrid. In pri vrhu lestvice ga je (sicer z več odigranimi tekmami) prehitel Olympiacos. Barcelona je Fenerbahče, ki je na začelju, premagala z 88:67 in se utrdila na prvem mestu.

Micić je dal 27 točk, a to ni bilo dovolj za zmago Efesa. Foto: Guliver Image Efes je po prvem polčasu vodil z 51:36, a so košarkarji iz Milana v drugem bolje zaigrali v obrambi. Nasprotniku iz Turčije so dovolili samo še 26 točk. Šest košarkarjev Milana je dalo devet točk ali več. V vrstah turške ekipe za zmago ni bilo dovolj niti 27 točk Vasilija Micića. Lani MVP zaključnega turnirja evrolige je za dve točki metal 86-odstotno.

V derbiju kroga je Maccabi s 75:74 premagal Real Madrid. Maccabi je po treh četrtinah zaostajal z 59:66, nato pa zadnjo dobil s 16:8. Zadnja dva koša na tekmi (37 sekund pred koncem) je s črte prostih metov zadel Scottie Wilkebin. V zadnjih sekundah sta Sergio Llull in Guerschon Yabusele zgrešila meta za zmago Reala.

Kostas Sloukas je dal za zmago Olympiacosa 15 točk. Foto: Guliver Image Olympiacos na vrhu lige drži stik z Barcelono in Realom, potem ko je v petek zvečer s 94:80 premagal Asvel. Imeli so izvrsten strelski večer: 65-odstoten za dve točki in 48-odstoten za tri. Tyler Dorsey je dal 21 točk, Sasha Vezenkov pa je imel ob 18 točkah še 10 skokov.

Slovenca v evroligi Žan Mark Šiško, ki igra za Bayern, in Jure Zdovc, ki za zdaj še vodi Žalgiris, v tem krogu zaradi izključitve treh ruskih klubov ne igrata. Vodilna Barcelona bo za konec kroga gostila Fenerbahče, kjer vlogo pomočnika trenerja opravlja nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović.

Evroliga, 32. krog: Četrtek, 24. marec:

Anadolu Efes : Olimpia Milano 77:83

Micić 27, Moerman 16; Datome 14, Hall 13



Maccabi Tel Aviv : Real Madrid 75:74

Evans 19, Nunnally in Wilbekin po 14; Yabusele 14, Huertel 11 Petek, 25. marec:

Monaco : Baskonia Vitoria 78:68

Thomas 16, Bacon 14; Peters 15, 7 sk., Granger 13



Asvel Villeurbanne : Olympiacos 80:94

Strazel 16, Morgan in Fall po 12; Dorsey 21, Vezenkov 18, 10 sk., Sloukas 15



Alba Berlin : Crvena zvezda 74:70

Lo 22, Smith 17, Sikma 13, 9 sk.; Wolters 18, Kalinić 11



Barcelona : Fenerbahče 88:67

Abrines in Mirotić po 18; Gudurić 15, Akpinar 11