Nadaljuje se silovit boj, Dončić napovedal svoje favorite

Barcelona se bo v četrtek mudila pri Bayernu, Monaco pa pri Asvelu.

V petek težko delo čaka berlinsko Albo Žige Samarja, ki bo na delu v Istanbulu pri Fenerbahčeju, vodilni Real Madrid, ki si je že zagotovil prvo mesto, pa bo doma pričakal Crveno zvezdo z Mikom Tobeyjem.

Pred dnevi je za evroligo o svoji napovedi za to sezono evrolige spregovoril tudi Luka Dončić. Ta je napovedal, da se bodo na zaključni turnir uvrstili Real Madrid, Olympiacos, Fenerbahče in Panathinaikos, končnega uspeha pa se bo po njegovem mnenju veselil njegov nekdanji klub Real.

