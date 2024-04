Iz srbskega košarkarskega kluba Crvena zvezda so sporočili, da so začasno suspendirali direktorja ekipe Nebojšo Ilića zaradi več prometnih prekrškov, ki jih je storil v sredo v Beogradu. Ilića so pridržali, ker je v alkoholiziranem stanju vozil osebno vozilo v nasprotno smer in bežal pred policisti, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.