Dončić ob igrišču spremljal poraz Reala, Omić razigran, a poražen

Po uvodni tekmi, na kateri je Fenerbahče ugnal Maccabi, je postalo jasno, da si je četrtfinalno vstopnico zagotovil tudi Real Madrid, ki gostuje pri že odpisani Valencii. Z ekipo je na gostovanje odpotoval tudi Luka Dončić, ki ga zadnje čase muči poškodba mišice. Najstnik je izpustil nekaj zadnjih tekem, na parketu pa ga ni bilo niti v torek, saj trener Pablo Laso še ni želel tvegati. Je pa zaigral naturalizirani slovenski reprezentant Anthony Randolph in ob porazu Reala vknjižil šest točk.

That result confirms that @RMBaloncesto are heading to the playoffs 👏 pic.twitter.com/ZUbQ5QX4VW