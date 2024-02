Real napada novo zmago, nov spektakel v Beogradu

Z obračunom med berlinsko Albo, pri kateri je Žiga Samar zaradi poškodbe še vedno na stranskem tiru, in Valencio se bo danes začel 25. krog evrolige. Vodilni Real Madrid bo gostil francoski Asvel. Madridčani so na 24 evropskih tekmah do zdaj izgubili le trikrat in so prepričljivo najboljša ekipa tekmovanja.