Zvezda do desete zmage, Tobey opozoril nase, poraz Partizana

Po dramatični zmagi na beograjskem derbiju v ligi ABA je Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem v 24. krogu evrolige z 82:64 premagala še špansko Valencio. Vodilni Real Madrid je v torek s 106:101 premagal Maccabi iz Tel Aviva. Barcelona je v sredo na osrednji tekmi kroga zanesljivo premagala Virtus s 84:57 ter je zdaj z razmerjem zmag in porazov 16-8 sama na drugem mestu. Virtus, Panathinaikos in Fenerbahče si delijo tretje mesto (15-9), na vrhu razpredelnice pa je Real (21-3).

V sredo so bile odigrane še tri tekme, vse so se končale z gladkimi zmagami domačih moštev. Monaco je premagal Partizan z 85:70, Žalgiris je bil boljši od Anadolu Efesa s 96:70, Panathinaikos pa od milanskega Armanija s 79:62.

Crvena zvezda je v torek proti Valencii vknjižila svojo deseto zmago. Prvi strelec ob zmagi nad špansko ekipo je bil Nemanja Nedović s 27 točkami, zadel je šest trojk iz sedmih poskusov. Dvomesten je bil še naturalizirani slovenski reprezentant Mike Tobey, ki je v dobrih 22 minutah na parketu dosegel 11 točk (4/8 za 2, 1/2 za 3), k temu dosežku pa je dodal še štiri skoke in tri asistence. Več točk je v tej sezoni evrolige dosegel le proti Maccabiju (12). Pod 11 točk se je podpisal tudi najboljši strelec Valencie Chris Jones.

Najbolj izenačen obračun se je odvil v Münchnu, kjer je Bayern s 112:109 po podaljšku premagal Baskonio. Tri sekunde pred koncem rednega dela je trojko za podaljšek (94:94) zadel Codi Miller-McIntyre. A to domačih ni zmedlo, v podaljšku so vendarle prišli do polnega izkupička. Šest sekund pred koncem je zmago Bayerna s črte prostih metov potrdil Carsen Edwards. Serge Ibaka je ob zmagi Bayerna dosegel 21 točk in sedem skokov, pri Baskonii je Markus Howard prispeval 27 točk (7/12 za 3).

Vodilni Real je zmagal še 21. v sezoni. Tokrat je bil v WiZink Centru v Madridu boljši od Maccabija. Džanan Musa je bil z 19 točkami prvi strelec gostiteljev, pri Maccabiju je bil z 28 najbolj razpoložen Wade Baldwin.

Evroliga, 24. krog:

Torek, 30. januar:

Sreda, 31. januar:

Lestvica: