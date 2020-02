Randolph in Dragić navdušila, Šiško najboljši asistent tekme

Zoran Dragić je odlično izkoristil priložnost, ki jo je dobil, in Baskonii pomagal do nove zmage.

Zoran Dragić je odlično izkoristil priložnost, ki jo je dobil, in Baskonii pomagal do nove zmage. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph je bil najboljši strelec tekme v Berlinu, kjer je za Real v dobrih 32 minutah igre dosegel 27 točk, dodal pa še šest skokov in asistenco.

Zelo dober večer je tudi za Zoranom Dragićem, ki je z Baskonio pred domačimi navijači odpravil Asvel, v vsega 14 minutah igre pa prispeval 12 točk in bil drugi strelec svoje ekipe. V statistiko je vpisal še skok.

Žan Mark Šiško je s svojim Bayernom v Münchnu gostil Valencio in izgubil, mladi Slovenec je odigral 18 minut in pol, dosegel 4 točke in dva skoka, tri žoge je ukradel in eno izgubil v kategoriji asistenc pa je bil prvi igralec tekme. Zbral jih je šest.

