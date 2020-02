Dragić z Baskonio namučil Real, izgubil tudi Šiško, derbi Efesu

Na uvodni tekmi 23. kroga evrolige je derbi kroga v Moskvi med CSKA-jem in Anadolu Efesom z 82:80 pripadel vodilnim Turkom. Zoran Dragić je ob debiju v tem tekmovanju v dresu Baskonie s soigralci skoraj presenetil Real Madrid Anthonyja Randolpha. Na koncu so izgubili za točko (69:70), Dragić je v dobrih 18 minutah in pol dosegel devet točk, dodal tri skoke in ukradel žogo. Randolph je v 18 minutah vknjižil šest točk in skok. Bayern Žana Marka Šiška je s 65:75 izgubil pri Asvelu, Šiško je v 11 minutah igre in pol v statistiko vpisal šest točk in dva skoka.