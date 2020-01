Šiškov Bayern zapravil visoko prednost, velika vrnitev Randolpha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 22. krogu evrolige je Real Madrid Anthonyja Randolpha, ki je bil po poškodbi in vrnitvi na parket prvi igralec Madridčanov, vknjižil zmago na gostovanju pri Maccabiju. Randolph je v dobrih 21 minutah dosegel 19 točk (3/3 za 2, 3/6 za 3, 4/5 prosti meti) ter sedem skokov in bil med najzaslužnejšimi za prvo zmago Reala po treh zaporednih porazih. Bayern Žana Marka Šiška je izgubil v Milanu, potem ko je v tretji četrtini vodil že z 20 točkami razlike (40:60). Na koncu so Bavarci izgubili z 78:79, Šiško je v petih minutah dosegel pet točk (1/1 za 3, 2/2 prosti meti).